İsmail Ege Şaşmaz kardeşi Aytaş Şaşmaz'ın yeni yaşını kutladı! İşte iki yakışıklı oyuncunun çocukluğu...
Aytaç Şaşmaz, 22 yaşına girdi. İsmail Ege Şaşmaz, kendisi gibi oyuncu olan kardeşiyle yıllar önce çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. 26 yaşındaki İsmail Ege Şaşmaz, kardeşiyle çocukluk fotoğrafının altına "Hep omuz omuza... Doğum günün kutlu olsun kardeşim" notunu düştü. İki kardeşin benzerliği kadar birbirlerine olan yakınlığı sosyal medyada dikkat çekti.
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Aytaç Şaşmaz'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. 22 yaşına giren Aytaç Şaşmaz'ın abisi İsmail Ege Şaşmaz, kardeşi ile çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Şaşmaz, fotoğrafın altına "Hep omuz omuza... Doğum günün kutlu olsun kardeşim" notunu düştü. İsmail Ege Şaşmaz, paylaşımı ile kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte ünlülerin çocukluk halleri...