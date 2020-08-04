İsmail Ege Şaşmaz kardeşi Aytaş Şaşmaz'ın yeni yaşını kutladı! İşte iki yakışıklı oyuncunun çocukluğu...

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Aytaç Şaşmaz'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. 22 yaşına giren Aytaç Şaşmaz'ın abisi İsmail Ege Şaşmaz, kardeşi ile çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Şaşmaz, fotoğrafın altına "Hep omuz omuza... Doğum günün kutlu olsun kardeşim" notunu düştü. İsmail Ege Şaşmaz, paylaşımı ile kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte ünlülerin çocukluk halleri...

