Hekimoğlu'nun Emre'si Aytaç Şaşmaz’ın abisini görenler şoke oldu! O da ünlü bir oyuncu üstelik ikizi gibi

Aytaç Şaşmaz'ın abisini görenler şoke oldu. Söz dizisindeki performansı ile milyonları kendisine hayran bırakan oyuncu Aytaç Şaşmaz, Kanal D'de Salı akşamları yayınlanan Hekimoğlu dizisinde Emre rolü ile karşımıza çıkıyor. Ünlü oyuncunun abisi ile paylaşımı herkesi şaşırttı. Birbirine ikiz kadar benzeyen abi - kardeş pes dedirtti. Ancak tek şaşkınlık yaratan konu bu değil... Aytaç Şaşmaz'ın abisi de kendisi gibi oyuncu... İşte ünlü isimlerin akrabaları...