Dünyanın bir çok yerini gezen Walison Fonseca, beş dil konuşabildiğini söylerken; 9 yıldır Brezilya'dan uzak olduğunu, 20 yıldır bu işi yaptığını belirtti. Brezilyalı yarışmacı, yaptığı yemek ile Mehmet Şef ve Danilo Şef'ten aldığı evet oyları ile sonraki tura geçmeyi başarmıştı. Aynı başarıyı, üçlü düello turunda da gösteren Walison Fonseca, şeflerin beğenisini kazanarak final turuna yükseldi.





HAYALLERİNE VEDA ETTİ!

Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından Bottarga (Kefal havyarı) ana malzemesiyle bir yemek hazırlamaları istendi. Verilen süre sonunda Bottarga ile yapılan ürünleri tadan jüri şefler SERHAT, BERKER, TANYA'nın yapmış olduğu yemekleri beğenerek eleme potasından çıkardı.

Eleme oyununda başarılı olamayan Sefa, Walison, Ebru ise Somer Şef'in imza yemeğini en iyi yapan olmak için mücadele ediyor. Bu yemeği en iyi yapan Sefa ve Ebru MasterChef 2020 hayallerine devam ederken, WALISON yemeği en kötü yapan isim olarak bu haftanın elenen ismi oldu.