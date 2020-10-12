TV8'in sevilen yarışması Masterchef'te yarışan ve dün itibariyle hayallerine veda eden Walison Fonseca hayatıyla çok merak ediliyor. Sosyal medya gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alan Walison Fonseca'nın yaşı, nereli olduğu, kiminle evli olduğu gibi konular arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Eleme potasında Ebru ile son ikiye kalan ve elenen Walison Fonseca kimdir? İşte merak edilenler…
WALISON FONSECA KİMDİR?
TV8 ekranlarındaki üçüncü sezonun yarışmacı adaylarından biri olan Walison Fonseca, 1986 Brezilya Santos doğumlu. 34 yaşında olan ve modellik ile aktörlük yapan Walison Fonseca, aynı zamanda Import Export yapan bir firması olduğunu söyledi.
Yarışmaya, üç yıldır birlikte olduğu eşi Melisa Pınar ile birlikte gelen Walison Fonseca, Türkiye'nin kendisine güzel süprizler hazırladığını da belirtti.Malta adasında bir işi olduğunu ve İstanbul'a geldikten sonra âşık olduğunu söyleyen MasterChef Walison'ın 11 yaşında Âmâya adında bir kızı var.
Dünyanın bir çok yerini gezen Walison Fonseca, beş dil konuşabildiğini söylerken; 9 yıldır Brezilya'dan uzak olduğunu, 20 yıldır bu işi yaptığını belirtti. Brezilyalı yarışmacı, yaptığı yemek ile Mehmet Şef ve Danilo Şef'ten aldığı evet oyları ile sonraki tura geçmeyi başarmıştı. Aynı başarıyı, üçlü düello turunda da gösteren Walison Fonseca, şeflerin beğenisini kazanarak final turuna yükseldi.
HAYALLERİNE VEDA ETTİ!
Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından Bottarga (Kefal havyarı) ana malzemesiyle bir yemek hazırlamaları istendi. Verilen süre sonunda Bottarga ile yapılan ürünleri tadan jüri şefler SERHAT, BERKER, TANYA'nın yapmış olduğu yemekleri beğenerek eleme potasından çıkardı.
Eleme oyununda başarılı olamayan Sefa, Walison, Ebru ise Somer Şef'in imza yemeğini en iyi yapan olmak için mücadele ediyor. Bu yemeği en iyi yapan Sefa ve Ebru MasterChef 2020 hayallerine devam ederken, WALISON yemeği en kötü yapan isim olarak bu haftanın elenen ismi oldu.