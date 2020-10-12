MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

2020 MasterChef Türkiye'nin bugün (11 Ekim 2020 Pazar) ekranlara gelen son bölümde eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından ana kadroda yarışan 16 yarışmacıdan Serhat, Walison, Berker, Tanya, Ebru, Sefa bu haftanın eleme adayı olarak belirlenmişti.

Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından Bottarga (Kefal havyarı) ana malzemesiyle bir yemek hazırlamaları istendi. Verilen süre sonunda Bottarga ile yapılan ürünleri tadan jüri şefler SERHAT, BERKER, TANYA'nın yapmış olduğu yemekleri beğenerek eleme potasından çıkardı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme oyununda başarılı olamayan Sefa, Walison, Ebru ise Somer Şef'in imza yemeğini en iyi yapan olmak için mücadele ediyor. Bu yemeği en iyi yapan Sefa ve Ebru MasterChef 2020 hayallerine devam ederken, WALISON yemeği en kötü yapan isim olarak bu haftanın elenen ismi oldu.