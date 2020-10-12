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    • Magazin
    • 12.10.2020 09:56
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    • 12.10.2020 09:56
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    ? eleme gecesinde duygusal anlar yaşandı!

    ? Sorusunun yanıtı belli oldu. Dün akşam her Pazar olduğu gibi yine bir eleme gecesi yaşandı. Dokunulmazlığı kazanan takım ve bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacılar şansı olurken eleme potasına girenler için yarışmadan gitmemek için büyük çaba sarf etti. Peki son ikiye kim kaldı, hayallerine veda etmek zorunda kalan yarışmacı hangisi oldu? eleme gecesinde duygusal anlar yaşandı.

    takvim.com.tr
    Masterchef kim elendi?

    TV8'in fenomen yarışması Masterchef'te en zor gece olan eleme gecesi vardı ve heyecan doruktaydı. Birbirinden başarılı yarışmacılar en iyi tabağı çıkartmak için çaba sarf etti ve sadece bir kişi en düşük puanı alarak elendi. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin sunuculuğu ve jüriliğinde gerçekleşen Masterchef'te bu hafta kim elendi? Masterchef'te elenen isim gözyaşlarını tutamadı.

    MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

    2020 MasterChef Türkiye'nin bugün (11 Ekim 2020 Pazar) ekranlara gelen son bölümde eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından ana kadroda yarışan 16 yarışmacıdan Serhat, Walison, Berker, Tanya, Ebru, Sefa bu haftanın eleme adayı olarak belirlenmişti.

    Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından Bottarga (Kefal havyarı) ana malzemesiyle bir yemek hazırlamaları istendi. Verilen süre sonunda Bottarga ile yapılan ürünleri tadan jüri şefler SERHAT, BERKER, TANYA'nın yapmış olduğu yemekleri beğenerek eleme potasından çıkardı.

    MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    Eleme oyununda başarılı olamayan Sefa, Walison, Ebru ise Somer Şef'in imza yemeğini en iyi yapan olmak için mücadele ediyor. Bu yemeği en iyi yapan Sefa ve Ebru MasterChef 2020 hayallerine devam ederken, WALISON yemeği en kötü yapan isim olarak bu haftanın elenen ismi oldu.

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Ebru (Kaptan)
    Serhat
    Tanya
    Eray
    Sefa
    Berker
    Walison

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Esra (Kaptan)
    Furkan
    Barbaros
    Emir
    Uğur
    Ayyüce
    Özgül
    Didem
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