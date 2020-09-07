Haberler Galeri Magazin Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumunu doktoru açıkladı! 65 yaşındaki ilahiyatçının yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti

Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumunu doktoru açıkladı! 65 yaşındaki ilahiyatçının yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun corona virüse yakalanmasının ardından, sevenleri büyük bir üzüntü içerisine girmiş ve 'Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?' sorusu günden güne merak edilmişti. Sosyal medyada çıkan' Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' iddiasının ardından gelen açıklama sonrasında tedavi altına alındığı öğrenilen 65 yaşındaki ilahiyatçının doktorundan yeni açıklama geldi. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin doktorundan gelen son dakika bilgileri...

07.09.2020 14:44 - Son Güncelleme: 07.09.2020 14:57
Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti...

Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu nedir? Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun corona virüse yakalanmasının ardından sosyal medyada birçok asılsız iddia yer aldı. Bunlardan birisi, 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı', bir diğeri ise Nihat Hatipoğlu öldü' yönünde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti...

COVID 19'a yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'dan son dakika haberi geldi. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin detaylar Doktor Ersin Günay'dan geldi. Türkiye'nin en iyi ilahiyat profesörleri arasında yer alan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını ve hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti. Bu bilgiler sonrasında sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda" şeklinde iddialar yer aldı. Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu nasıl?

Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti...

NİHAT HOCA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Günlerdir sağlık durumu hakkında açıklama yapmayan Nihat Hatipoğlu'nun doktoru açıklama yaptı. Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hatipoğlu hoca sağlığına kavuştu" notuyla instagram'da bir fotoğrafı paylaştı. Uçankuş'un haberine göre Hatipoğlu daha önceki açıklamasında "Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle. Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur. Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın. Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık. Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı" diyerek hastalığını anlatmıştı.

Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti...

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI

Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda "Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam" ve "Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz." açıklamasına yer yerildi.

Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti...

NİHAT HAİPOĞLU'NUN OĞLUNDAN GELEN BİLGİ

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili dün akşam açıklama yaptı. 'Nihat Hoca yoğun bakımda mı' sorusuna cevap veren Osman Hatipoğlu şunları söyledi:

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Aycan Yanaç'tan itiraf! Survivor ile başladı, her şey apar topar oldu Sercan'ın 'özledim' mesajıyla gündeme gelmişti...
Aycan Yanaç'tan itiraf! "Survivor ile başladı, her şey apar topar oldu" Sercan'ın 'özledim' mesajıyla gündeme gelmişti...