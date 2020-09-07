Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumunu doktoru açıkladı! 65 yaşındaki ilahiyatçının yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti
İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun corona virüse yakalanmasının ardından, sevenleri büyük bir üzüntü içerisine girmiş ve 'Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?' sorusu günden güne merak edilmişti. Sosyal medyada çıkan' Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' iddiasının ardından gelen açıklama sonrasında tedavi altına alındığı öğrenilen 65 yaşındaki ilahiyatçının doktorundan yeni açıklama geldi. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin doktorundan gelen son dakika bilgileri...
COVID 19'a yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'dan son dakika haberi geldi. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin detaylar Doktor Ersin Günay'dan geldi. Türkiye'nin en iyi ilahiyat profesörleri arasında yer alan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını ve hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti. Bu bilgiler sonrasında sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda" şeklinde iddialar yer aldı. Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu nasıl?
NİHAT HOCA SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Günlerdir sağlık durumu hakkında açıklama yapmayan Nihat Hatipoğlu'nun doktoru açıklama yaptı. Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hatipoğlu hoca sağlığına kavuştu" notuyla instagram'da bir fotoğrafı paylaştı. Uçankuş'un haberine göre Hatipoğlu daha önceki açıklamasında "Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle. Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur. Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın. Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık. Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı" diyerek hastalığını anlatmıştı.