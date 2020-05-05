Ebru Polat'tan Nihat Hatipoğlu'na video! "İsra suresi 13. ayetin tercümesinde..."

"BU SEZON BİRAZ BURUKLUK VAR"

Nihat Hatipoğlu'nun programlarını sürekli takip eden Ebru Polat, yayına bağlanmadan önce Instagram hesabından "Hocam seni seviyoruz. Üzgün olma. Geçen yılki gülen yüzünü istiyoruz hep" paylaşımını yaptı. Polat'ın sorusunu çok beğenen Nihat Hatipoğlu, sosyal medyada kendisi hakkında yaptığı paylaşıma da değindi. Bu süreçte yüzünün neden gülmediğini anlatan Hatipoğlu "Hastalık var, ölenler var. Bu sezon biraz daha burukluk var. Tolere etmeye çalışıyoruz bizi bağışlayın, şartlar böyle" ifadelerini kullandı.