Haberler Galeri Magazin Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin gözyaşları: Küçük Bir Yol'u ilk dinlediğimde...

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin gözyaşları: Küçük Bir Yol'u ilk dinlediğimde...

Hadise yeni şarkısı 'Küçük Bir Yol' ile müzik listelerini altüst ederken, kliple ilgili detaylar günlerce konuşuldu. Hadise'nin klibinde yer alan atın 20 katlı bir gökdelenin terasına çıkarıldığı ileri sürülmüştü. Ancak söz konusu pozun Maslak'taki 3 katlı bir binanın terasında çekildiği ortaya çıktı. Ardından kısa süre içerisinde Türkiye listesinde 1 numaraya yerleşen "Küçük Bir Yol" ile ilgili yeni bir detay daha geldi. Magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye yüzük ve bileklik hediye ettiği, şarkıcının ise takılarıyla kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı. Son dönemde hem aşkıyla hem de şarkısıyla gündeme gelen Hadise'den yeni bir paylaşım geldi.Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan Hadise, son paylaşımında yeni şarkısıyla ilgili açıklama yaptı. Ağladığı anları paylaşan şarkıcı, yazdığı notla da dikkat çekti.

14.09.2020 10:59 - Son Güncelleme: 14.09.2020 11:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





