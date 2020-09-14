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Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin gözyaşları: Küçük Bir Yol'u ilk dinlediğimde...

Hadise yeni şarkısı 'Küçük Bir Yol' ile müzik listelerini altüst ederken, kliple ilgili detaylar günlerce konuşuldu. Hadise'nin klibinde yer alan atın 20 katlı bir gökdelenin terasına çıkarıldığı ileri sürülmüştü. Ancak söz konusu pozun Maslak'taki 3 katlı bir binanın terasında çekildiği ortaya çıktı. Ardından kısa süre içerisinde Türkiye listesinde 1 numaraya yerleşen "Küçük Bir Yol" ile ilgili yeni bir detay daha geldi. Magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye yüzük ve bileklik hediye ettiği, şarkıcının ise takılarıyla kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı. Son dönemde hem aşkıyla hem de şarkısıyla gündeme gelen Hadise'den yeni bir paylaşım geldi.Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan Hadise, son paylaşımında yeni şarkısıyla ilgili açıklama yaptı. Ağladığı anları paylaşan şarkıcı, yazdığı notla da dikkat çekti.

14.09.2020 10:59 - Son Güncelleme: 14.09.2020 11:09
Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin gözyaşları: Küçük Bir Yol'u ilk dinlediğimde...

Hadise'den yeni bir paylaşım geldi. Her yaptığı çok konuşulan 34 yaşındaki Hadise bu kez Instagram hesabından son çıkan şarkısıyla ilgili açıklama yaptı. Ağladı anların fotoğrafını paylaşan Hadise adeta bir teşekkür mesajı yayınladı.

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Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin gözyaşları: Küçük Bir Yol'u ilk dinlediğimde...

HADİSE'NİN PAYLAŞIMI...

"Bu fotoğrafı Küçük Bir Yol'u ilk dinlediğimde çekmiştim... Ağlamıştım, hüngür hüngür ağlamıştım. Beni bu kadar etkilediyse bu şarkı, dinleyenler neler neler hisseder acaba demiştim..."

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin gözyaşları: Küçük Bir Yol'u ilk dinlediğimde...

"Doğru hissetmişim demek ki... Şarkımızı söyleyip video çekenler, eline gitarını alıp söyleyenler, piyano çalıp söyleyenler, hepinizi izliyorum görüyorum..."

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin gözyaşları: Küçük Bir Yol'u ilk dinlediğimde...

"Ne mutlu bir şarkı ile sizlerle böyle bir bağ kurmak. Sizi seviyorum."

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin gözyaşları: Küçük Bir Yol'u ilk dinlediğimde...

EVLİLİK OLMASA DA YÜZÜK TAKTI!

Hadise'nin yeni şarkısında taktığı takıların sevgilisi Kaan Yıldırım'ın hediyesi olduğu ortaya çıktı. Hekimoğlu adlı dizinin kadrosunda bulunan ve kısa bir süre önce setlere dönüş yapan Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile evlilik yolunda...

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