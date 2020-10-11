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    • 11.10.2020 09:55
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    • 11.10.2020 09:55
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    TV8’de ilgiyle izlenen Masterchef Türkiye yarışmasında her bölüm ayrı bir heyecanla geçiyor. Dün akşamki bölümde yine dokunulmazlık oyunu vardı ve haftanın son dokunulmazlığı için yarışıldı. Peki ? Mavi mi yoksa kırmızı takım mı galip geldi? Bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı aldı? Haftanın son eleme adayları da belirlendi ve bu akşam bir kişi hayallerine veda edecek? Peki ?

    takvim.com.tr
    Masterchef eleme adayları kimler oldu?

    Masterchef'te dün akşam mavi ve kırmızı takım arasınd ayine çekişmeli bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Adana'da çekilen bölüme sürpriz konuk olarak geçen sezonun yarışmacıları Alican ve Yasin de katıldı, eğlenceli anlar yaşandı. Peki Masterchef eleme adayları kimler oldu? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte izlemeyi kaçıranlar için merak edilen soruların yanıtları…

    MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    MasterChef Türkiye 10 Ekim son bölüm çekimleri Adana'da yapıldı. Adana'nın yöresel lezzetleriule yarışmacılar yarıştı. Yemekler için takımlara bir saat süre verildi. Yemeklerin yapılmasının ardından 9 özel konuğa yemekler ikram edildi. Misafirler yemeklerin tadımı sonrasında dokunulmazlığı kazanan takımı belirleyecek oylamayı yaptı.

    Eray ise bu hafta Kırmızı takımdan elemeye gitmeyen tek isim oldu. Eray bireysel dokunulmazlığı kazandı ve elemeye gitmekten kurtuldu.

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    MasterChef eleme adayları tek tek açıklandı. Bu haftanın 5. Ve 6. Eleme adayları da belli oldu. Çekişmeli geçen mücadeleler sonucunda Masterchef haftanın 5. eleme adayı Sefa olurken 6. eleme adayı ise Ebru oldu.

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Ebru (Kaptan)
    Serhat
    Tanya
    Eray
    Sefa
    Berker
    Walison

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Esra (Kaptan)
    Furkan
    Barbaros
    Emir
    Uğur
    Ayyüce
    Özgül
    Didem
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