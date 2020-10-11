Masterchef'te dün akşam mavi ve kırmızı takım arasınd ayine çekişmeli bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Adana'da çekilen bölüme sürpriz konuk olarak geçen sezonun yarışmacıları Alican ve Yasin de katıldı, eğlenceli anlar yaşandı. Peki Masterchef eleme adayları kimler oldu? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte izlemeyi kaçıranlar için merak edilen soruların yanıtları…
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 10 Ekim son bölüm çekimleri Adana'da yapıldı. Adana'nın yöresel lezzetleriule yarışmacılar yarıştı. Yemekler için takımlara bir saat süre verildi. Yemeklerin yapılmasının ardından 9 özel konuğa yemekler ikram edildi. Misafirler yemeklerin tadımı sonrasında dokunulmazlığı kazanan takımı belirleyecek oylamayı yaptı.
Eray ise bu hafta Kırmızı takımdan elemeye gitmeyen tek isim oldu. Eray bireysel dokunulmazlığı kazandı ve elemeye gitmekten kurtuldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef eleme adayları tek tek açıklandı. Bu haftanın 5. Ve 6. Eleme adayları da belli oldu. Çekişmeli geçen mücadeleler sonucunda Masterchef haftanın 5. eleme adayı Sefa olurken 6. eleme adayı ise Ebru oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Ebru (Kaptan)
Serhat
Tanya
Eray
Sefa
Berker
Walison
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra (Kaptan)
Furkan
Barbaros
Emir
Uğur
Ayyüce
Özgül
Didem