MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 10 Ekim son bölüm çekimleri Adana'da yapıldı. Adana'nın yöresel lezzetleriule yarışmacılar yarıştı. Yemekler için takımlara bir saat süre verildi. Yemeklerin yapılmasının ardından 9 özel konuğa yemekler ikram edildi. Misafirler yemeklerin tadımı sonrasında dokunulmazlığı kazanan takımı belirleyecek oylamayı yaptı.

Eray ise bu hafta Kırmızı takımdan elemeye gitmeyen tek isim oldu. Eray bireysel dokunulmazlığı kazandı ve elemeye gitmekten kurtuldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef eleme adayları tek tek açıklandı. Bu haftanın 5. Ve 6. Eleme adayları da belli oldu. Çekişmeli geçen mücadeleler sonucunda Masterchef haftanın 5. eleme adayı Sefa olurken 6. eleme adayı ise Ebru oldu.