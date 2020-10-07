Kumral Abdal kimdir? Kumral Abdal tarihte var mı? Kuruluş Osman Kumral Abdal kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Kuruluş Osman dizisi ilk sezonuyla olduğu gibi bu hafta da ikinci sezonuyla izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Sevilen dizide birbirinden yıldız isimler kadroya katılacak. Peki, Kuruluş Osman Kumral Abdal kimdir? Kumral Abdal tarihte var mı? İşte yanıtı!

KUMRAL ABDAL KİMDİR?

Kumral Abdal Ertuğrul Gazi'nin sancaktarıdır. Doğum tarihi ve yeri bilinmeyen Kumral Abdal'ın asıl adı Turgut olup Şeyh Edebali hazretlerinin bir müridiydi.