Kumral Abdal kimdir? Kumral Abdal tarihte var mı? Kuruluş Osman Kumral Abdal kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Kuruluş Osman dizisi ilk sezonuyla olduğu gibi bu hafta da ikinci sezonuyla izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Sevilen dizide birbirinden yıldız isimler kadroya katılacak. Peki, Kuruluş Osman Kumral Abdal kimdir? Kumral Abdal tarihte var mı? İşte yanıtı!
KUMRAL ABDAL KİMDİR?
Kumral Abdal Ertuğrul Gazi'nin sancaktarıdır. Doğum tarihi ve yeri bilinmeyen Kumral Abdal'ın asıl adı Turgut olup Şeyh Edebali hazretlerinin bir müridiydi.
KUMRAL ABDAL TARİHTEKİ YERİ NEDİR?
Şeyh Edebali hazretleri Eskişehir yakınlarındaki İtburnu adlı köyde yaşıyordu. Talebelerine ilim irfan öğretip, insanlara huzur dağıtmakla meşgul olurdu. Sohbetlerinde kemale gelen Kumral Abdal hem talebe yetiştirmek hem de dini yaymak ve kafirlerle savaşmak için görevlendirildi. Kumral Abdal, Müslümanlığın yayılmasında ve Osmanlı'nın güç kazanmasında önemli şahıslardan biridir.
EMİN GÜRSOY KİMDİR?
Kuruluş Osman dizisinde Kumral Abdal karakterine hayat verecek Emin Gürsoy, 12 Mayıs 1968 tarihinde Denizli Güney'de dünyaya geldi. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamlayan, Emin Gürsoy, Antalya ve Van Devlet Tiyatroları'nda çalıştı.
İzmit Şehir Tiyatrosu'nda da görev alarak pek çok oyunlarda yer aldı. 2018 yılında 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Sibel filminde Sibel ve Fatma'nın babası karakteri ile Altın Koza En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.