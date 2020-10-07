Kuruluş Osman Savcı Bey kimdir? ATV ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. 2. sezonun dikkat çeken isimlerinden birisi de Kanbolat Görkem Arslan'ın canlandırdığı Savcı Bey oldu. İzleyiciler dizide yer alan tarihi karakterlerin hayatını öğrenmek istiyor. Peki, Kuruluş Osman Savcı Bey kimdir? Savcı Bey'i canlandıran Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN SAVCI BEY KİMDİR?
Saru Batu Savcı Bey (d.1249 – ö. M.1287, Domaniç Akmeşhed / Alçay). Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan ikincisidir . Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir. Ahi Dağı güney sırtında Kurșunlu'nun kuzeyinde bulunan İkizce Köyü yakınlarındadır.
KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?
Kanbolat Görkem Arslan, 04 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde alan Arslan, televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında Çemberimde Gül Oya ile başlamıştır. 1998 yılından bu yana Tiyatro sahnelerinde ye alan Arslan'ın 'Daire','Yurt', 'Teslimiyet' gibi sinema filmeleri de bulunmaktadır.
YER ALDIĞI PROJELER
HAYAT BAZEN TATLIDIR, 2016
POYRAZ KARAYEL, Kanal D, 2014
TATAR RAMAZAN, ATV, 2013
YER GÖK AŞK, FOX TV, 2010
ASİ, Kanal D, 2007
HATIRLA SEVGİLİ, ATV, 2006
KIRIK KANATLAR, Kanal D, 2005
ÇEMBERİMDE GÜL OYA, Kanal D, 2004
KURULUŞ OSMAN 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Türk ordusu nizam kurar!"
Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?