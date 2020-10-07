Kuruluş Osman Bamsı öldü mü? Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez kimdir? Nurettin Sönmez diziden ayrıldı mı? Kuruluş Osman dizisi 2. yeni sezonuyla sevenlerini ekran başına kilitleyecek. Dizinin oyuncu kadrosuna birbirinden yıldız isimler katıldı. Diziye yeni gelen oyuncuların yanı sıra diziden ayrılan isimler de merak ediliyor. Dizideki önemli karakterlerden birisi olan Bamsı Beyrek'in ölüp ölmediği ise merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman Bamsı öldü mü? Nurettin Sönmez kimdir? Nurettin Sönmez diziden ayrıldı mı?
BAMSI BEYREK TARİHTE KİMDİR?
Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.
Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.
Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir.
İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek'i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar.
NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?
4 Temmuz 1978 yılında İstanbul'da doğan Nurettin Sönmez, eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Nurettin Sönmez ayrıca Diyalog İletişim Oyunculuk Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynamıştır.
TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, 1.85 metre boyunda, 90 kilo ve Aslan burcudur. Sönmez daha sonra Kuruluş Osman dizisinde de aynı karaktere hayat vermeye devam etmiştir.
KURULUŞ OSMAN BAMSI ÖLDÜ MÜ?
Bamsı Beyrek'in ölüp ölmediğine ilişkin henüz bir yorum yapılmadı. Yapımcıdan açıklama geldiği takdirde haberimizde bulabileceksiniz.