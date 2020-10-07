1973 yılında dönemin ünlü işadamı Murat Bayrak'ın kızı Rukiye Bayrak'la evlenince, buna karşı çıkan kayınpederinin hışmına uğrayan Yiğit, yıllarca yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Ülkü ocaklarının kurucularından olan ve Sancak Tül ile Sancak Air'in sahibi olan Murat Bayrak, kızının Tamer Yiğit'le evlenmesini bir türlü kabullenememişti. Bu evliliğe karşı olan Kayınpederi, Tamer Yiğit'e kendi tabiriyle tam 11 yıl boyunca "Cehennem Azabı" yaşatır.

1973'te yaptığı evliliğin ardından 1979'da sinemadan uzaklaşarak İnşaat müteahhitliği yaparak ticaret hayatına atılan sanatçı, 1987 yılından sonra yeniden kameraların karşısına geçerek sinema ve 'Gönül Dostları', 'Yuva', 'Çiçek Taksi' ve 'Zehirli Çiçek' adlı dizi filmlerinde roller aldı.

70'li yıllarda Türk sinemasında avantür denilen filmlerde ve erotik içerikli filmlerde oynadı.Filmlerinde onu çoğunlukla Sadettin Erbil ve Hayri Küçükdeniz seslendirmiştir. Kurtlar Vadisi'nde ise Levent Dönmez seslendirmiştir.