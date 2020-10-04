Doktor Mehmet Öz ile canlı yayın yapan Nusret Gökçe rezil oldu! "Asemptomatik diyemeyince...

Etçi Nusret Gökçe, bu kez canlı yayında çok fena rezil oldu. ABD'de yaşayan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ü Instagram canlı yayınına alan Nusret, 'asemptomatik' diyemeyince sosyal medya yıkıldı. Asemptomatik demeye çalışırken, esem tematik, esem matematik gibi şeyler söyleyen Gökçe'yi anlayamayan Dr. Öz soruyu geçiştirdi.

Canlı yayını izleyenlerin gözünden kaçmayan bu durum sosyal medyada alay konusu oldu. "Doktor Öz Türkçeyi Nusret'ten daha iyi konuşuyor, Nusretin Türkçe bilmediğini anladığınız o an…" gibi yorumlar yapıldı.