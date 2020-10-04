Masterchef Türkiye'nin en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Duygu Acarsoy kimdir? Bu hafta eleme potasına giren yarışmacı eski evliliği ile ilgili gündemde sıkça konuşulan isimlerden biri oldu. Şimdi de moralinin bozuk olduğu fark edilen Masterchef Duygu yaşadıklarını anlatırken herkes şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Masterchef Duygu hakkında merak edilen bilgiler…
DUYGU ACARSOY KİMDİR?
35 yaşında olan Duygu Acarsoy, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları'ndan mezun oldu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılan Duygu, aslen Muğlalı. İspanya ve Almanya'da eğitimler alarak bir çok yerde şef olarak çalıştı.
Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan yarışmacının ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor.
ALDATILDIĞINI ANLATTI!
MasterChef yarşımacısı Duygu evliliğe giden ilişkisini bitirdiğini açıkladı. Duygu canlı yayında aldatıldığını belirtti. Duygu aldatıldığını, ''İhaneti itiraf etti, hata yaptım dedi. Aldatıldığıma çok üzülmedim, özgüvenimin boşa çıkmasına üzüldüm. Bu ciddi ağır bir süreç.'' cümleleriyle açıkladı. Duygu, "Benim evlenmek üzere olduğum nişanlımın beni aldattığını öğrendim aldattığı kız tarafından" dedi.
"UZUN SÜRE ŞİDDET GÖRDÜM"
Duygu evliliğinde yaşadığı sorunları, ''Ailemin onayı olmayan bir evlilikti. Evliliğimin ilk günü dayak yemeye başladım, uzun süre şiddet gördüm. Ben ayrıldıktan sonra en yakın arkadaşımla evlendi. Seni seviyorum diyen kimseye inanmayın.'' cümleleriyle anlattı.
MasterChef Türkiye yarışmacılarından Duygu Acarsoy, kaptanlık seçimlerinde hayatının itirafını yaptı. Yıllar önce bir evlilik yaptığını söyleyen Duygu, "Ailemin istemediği bir evlilik yaptım ve düğünden sonra şiddet görmeye başladım. Eşim beni dolandırdı her şeyimi elimden aldı. Boşandıktan 14 gün sonra da benim çocukluk arkadaşımla evlendi. O kadın sonra televizyon programlarına çıktı" dedi. Şimdilerde nişanlı olan Duygu, yine aldatıldığını ihaneti de kadının kendisini aramasıyla öğrendiğini söyledi.