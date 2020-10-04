NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?



23 Şubat 1988 Senegal doğumlu Nilperi Şahinkaya; ilkokul eğitimini Paris'te,ortaokul eğitimini Bern'de aldı. Annesi ona Nil adını koymak istemiştir fakat dedesi gördüğü bir rüya üzerine adına Perinin eklenmesini istemiş ve bu sayede adı Nilperi olmuştur. 2003 yılında Ankara'ya yerleşip, 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu. Çok ülke gezmesinde babasının rolü büyüktür çünkü babası bir diplomattır. Babası Salim Levent Şahinkaya'dır. Okul yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide rol aldı. Üniversiteden, Yüksek Şeref Listesine girerek mezun oldu. 2010'un Haziran ayında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine seçilerek İstanbul'a yerleşti.