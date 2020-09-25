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    • 25.09.2020 14:08
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    Yaşlı adamı tekme tokat dövmüştü... 'nin avukatı bu görüntülerle tahliye istedi

    Son dakika haberi... Tuzla'da komşusunu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan 'ye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Halil Sezai'nin avukatları tarafından mahkemeye sunulan görüntülerde 'in elinde baltayla Sezai'nin evine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.

    Halil Sezai'nin avukatı bu görüntülerle tahliye istedi

    Tuzla'da 15 Eylül sabahı komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, tutukluluğa itiraz ettiler.



    AVUKAT İTİRAZ DİLEKÇESİ İLE YENİ GÖRÜNTÜLER SUNDU
    Sezai'nin avukatları Ahmet Gürel ve Mustafa Can Güler, Sulh Ceza Hakimliği'ne sundukları itiraz dilekçesine ek olarak yeni görüntüler de sundular.



    Avukatların iddiasına göre, Hüseyin Meriç elinde balta ile 15 Eylül tarihinde saat 23.51'de Halil Sezai tarafından program için kullanılan evin önüne geliyor.

    Bir süre burada bekleyen Hüseyin Meriç, daha sonra geri gidiyor.


    Olay ise 15 Eylül günü sabah saatlerinde meydana gelmişti.
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