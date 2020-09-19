TUTUKLAMA GEREKÇESİ BELLİ OLDU

İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin Halil Sezai'yi tutuklama gerekçesinin detayları belli oldu. Hakimlik tutuklama kararında, şüpheli Sezai'nin eline odun parçası alarak müştekinin evine gittiğine ilişkin kamera görüntüleri olduğu, şüphelinin elinde bulunan odun parçasını müştekinin eline alıp attığının görüldüğü, müştekinin şüpheli tarafından bir süre aralıklı olarak darp edildiğine ilişkin görüntülerin olduğu belirtildi.

Hüseyin Meriç'in şüphelinin kendisine odunla gelerek 'doğrudan kafama ve vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladı' şeklinde beyanı bulunduğu, olayın devam eden görüntülerinin müştekinin bu anlatımını desteklediği kaydedildi. Müştekinin doğrudan şüphelinin yanında bazı kişiler bulunduğu halde kendi evinin önünde saldırıya uğradığının görüldüğü, şüpheli ve yanında bulunan kişilerin müşteki üzerinde yıldırıcı bir etki oluşturarak müştekinin kendini koruyacak hareketleri sergileyemediği kanaatine varıldığı belirtildi.

Müştekinin herhangi bir karşı koyma eylemi sergileyemediği halde Halil Sezai'nin eylemlerinin devam ediyor olmasının olayın başlangıcında şüphelinin odun parçasıyla doğrudan saldırdığı şeklindeki beyanı doğrular mahiyette olduğu anlatıldı. Şüpheli Halil Sezai'nin olay sırasında alkollü olarak hareket ettiğinin görgü tanıklarının beyanıyla anlaşıldığı belirtildi.

Kararda, delillerin tam olarak toplanmamış olduğu ve olayla ilgili kişilerin etki altına alınarak delillerin karartılma ihtimalinin bulunduğu, adli kontrol tedbirinin mevcut soruşturma yönünden yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu kaydedildi.