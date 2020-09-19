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    • 19.09.2020 10:42
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    Abdulhamit Gül'den Halil Sezai yorumu: Bu bir vandallıktır.

    Son dakika haberi... Özel bir TV kanalında soruları yanıtlayan Abdulhamit Gül, yaşlı adama şiddet gösteren Halil Sezai hakkında "Asla kabul edilemez. Ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez. Bu bir vandallıktır." açıklamasında bulundu.

    Bakan Gül'den Halil Sezai yorumu: Bu bir vandallıktır.
    İşte Adalet Bakanı Gül'ün programda yaptığı açıklamalardan satır başları:

    "E-DURUŞMA YAYGINLAŞACAK"
    E-duruşma pandemiden önce bir hayalimizdi. Bu hafta 'da pilot olarak başlattık. Avukat arkadaşlarımızla konuştuk çok memnunlar. "Bu kadar da beklemiyorduk" diyorlar. Ofislerinden duruşmaya gitmeden yargılamalar yapılıyor. Ankara'dan sonra ve diğer illere de yaygınlaştıracağız. 2021'de yaygınlaşmış olur hedefimiz o.

    CEZAEVLERİNDE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME
    Cezaevlerinde görüntülü görüşmeyi de pilot olarak başlatıyoruz Ankara ve İstanbul'da. Bu da çok önemli bir hayalimizdi.



    'HALİL SEZAİ' YORUMU
    Asla kabul edilemez. Ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez. Bu bir vandallıktır.

    Ertesi gün bu görüntüler çıkıyor. Savcılık dosya girince ek ifade alıyor. Ama bu görüntüler sosyal medyaya düşmese de dosyaya girdiğinde ifadesini alacak. Yargı herkese lazım. Hakim savcı yargı faile bakmaz. Fiile bakar. Ve delillerle bağlıdır.



    AYM'NİN ENİS BERBEROĞLU KARARI
    Bir gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Bu gerekçeli karar yayınlandıktan sonra ancak bir değerlendirme yapmak mümkün olur. AYM kararı bağlayıcıdır. Ama önce bir gerekçenin ortaya çıkması lazım.

    CEZAEVLERİNDE SON DURUM
    Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tutuklu ya da hükümlü de olsa Türkiye cumhuriyetine emanettirler. Her türlü tedbirlerimizi aldık. Tüm hükümlü ve tutuklulara dezenfektan malzemeler ücretsiz verildi. Pandemi güvenliği ile ilgili çok önemli adımlar atıldı. Adliye ve cezaevlerinde tedbirler kesintisiz ve büyük bir titizlikle sürdürülmeye devam ediliyor.

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