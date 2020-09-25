Sevilen yarışmalardan biri olan Kuaförüm Sensin formatıyla merak ediliyor. Yayın akışında gören ve henüz izlememiş olanlar bilgiler edinmeye çalışıyor. Kuaförüm Sensin Tayfun en dikkat çeken yarışmacılardan biri. Peki Kuaförüm Sensin Tayfun kimdir, kaç yaşında, evli mi? Kuaförüm Sensin sunucusu kim, jüri koltuğunda hangi isimler yer alıyor? İşte merak edilen bilgiler…
KUAFÖRÜM SENSİN TAYFUN KİMDİR?
1978'de Ankara'da doğan ünlü kuaför uzun süredir kuaförlük yapmaktadır. 2008 yılında Wella Uluslararası Trend Vision yarışmasında birinci olmuştur. Ülkemizi Porterkiz'de temsil eden ünlü kuaför renklendirme uzmanı, saç tasarımcısı ve tiyatro oyuncusudur. Moda, defile ve reklam çekimlerinde görev alan ünlü kuaför ayrıca eğitmenlikte yapmaktadır. Jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Seçkin Süngüç ve Işıl Reçber'in yer aldığı yarışma programında saç, moda ve makyaj hakkında halka bilgiler de veriliyor. Cuma günü yayınlanan bölümden sonra yayınlanan fragmanda Tayfun Ateşoğlu'nun görülmesi oldukça ilgi ile karşılandı.
KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NEDİR?
Jüri koltuğunda şov dünyasının yıldızlarından Fatih Ürek, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber, Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç ve kırık fönün mucidi Adnan Serter'insaç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin'de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.
KUAFÖRÜM SENSİN SUNUCUSU ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı, sunucu Ayşe Çiğdem Batur , 13 Temmuz 1982 tarihinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olan Çiğdem Batur, 2000-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Grup Mimus Tiyatro Topluluğunda oyunculuk yaparak sanat hayatına başladı. Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimi, Sanat Akademi - tiyatro ve oyunculuk eğitimi, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, seslendirme eğitimleri aldı.
2004 yılında ART televizyonunda "Alışveriş Çantası" adlı bir programın sunuculuğunu yapan sanatçı, TRT'de çeşitli programlarda sunuculuk, oyunculuk, program ve yönetmen asistanlıkları görevlerinde bulundu. Bir kısa film deneyimi olan Batur, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır.
Çiğdem Batur Deli Gönül, Bizim Hikaye, Pinhan, Papatyam gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.