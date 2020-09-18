



Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken olay İstanbul Tuzla'da yaşandı. Çekim yapan Halil Sezai, mahalle sakini Hüseyin Meriç'le tartıştı. Sezai, çekime izin vermeyen 67 yaşındaki Meriç'e saldırdı. Yaşlı adamı tekme tokat döven Sezai, serbest bırakıldı. Ancak daha sonra savcılık talimatıyla ifade için adliyeye çağrıldı. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu dikkatlerden kaçmadı. Tam 2 saat ifade veren Sezai, "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç "Adalet yerini bulacak buna inanıyoruz. Gerekli delilleri verdik" dedi.