Halil Sezai, sanatçılığı da insanlığı da bir kenara attı. Dedesi yaşındaki adama tekme-tokat saldırdı. "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
HALİL FEDAİ
Şarkıcı Halil Sezai, 67'lik komşusuna tekme tokat saldırdı. Dün adliyeye çağrıldı. "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken olay İstanbul Tuzla'da yaşandı. Çekim yapan Halil Sezai, mahalle sakini Hüseyin Meriç'le tartıştı. Sezai, çekime izin vermeyen 67 yaşındaki Meriç'e saldırdı. Yaşlı adamı tekme tokat döven Sezai, serbest bırakıldı. Ancak daha sonra savcılık talimatıyla ifade için adliyeye çağrıldı. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu dikkatlerden kaçmadı. Tam 2 saat ifade veren Sezai, "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç "Adalet yerini bulacak buna inanıyoruz. Gerekli delilleri verdik" dedi.
ÜNLÜLERİN TEPKİSİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
Mustafa Ceceli: Sanatçı olmuşsun adam olamamışsın.
Sıla: Sana yazıklar olsun.
Alişan: Babası yaşında adamı öldüresiye döven birisini görmezden gelmek tam anlamıyla iki yüzlülüktür.
Haluk Levent: AHBAP Platformu olarak amcanın yanındayız.
Ümit Erdim: Ne yani Helal Sezai mi deseydik?
Celil Nalçakan: Vurmayacaksın abicim! VUR MA YA CAK SIN!
FURKAN KARA