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    • 17.09.2020 17:03
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    - çifti boşandı! Mahkeme sonrası adliyede dikkat çeken hareket...

    Ünlü şarkıcı ve eşi 'in boşanma davası görüldü. Seren Serengil, eşi Yaşar İpek’ten bugün İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile boşandı. Duruşma sonrası Serengil adliyeden hızlıca uzaklaşırken İpek ise duruşma sonrası mahkeme kararını arkadaşına sarılarak kutladı.

    Sabah
    Deniz Yusufoğlu
    Seren Serengil - Yaşar İpek çifti boşandı

    'in özel hayatını anlattığı iddiasıyla 'e açtığı boşanma davasında bugün ikinci duruşma İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya şarkıcı Yaşar İpek, sunucu Seren Serengil ve tarafların avukatları katıldı.

    Görülen dava sonrasında boşanan çiftten Yaşar İpek, hareketi ile dikkat çekti.

    YAŞAR İPEK'TEN DİKKAT ÇEKEN HAREKET!

    Dava dosyasında gizlilik kararı bulunurken, mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Seren Serengil duruşma sonrası hızlıca adliyeden ayrılırken, Yaşar İpek ise duruşma salonu önünde kendisini bekleyen arkadaşına sarılarak boşanma sevincini paylaştı.

    Taraflar birbirlerinden maddi ve manevi taleplerde bulunmadı.

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