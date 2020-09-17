Kuruluş Osman'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai'ye sert tepki! Sanatçı dediğin...

Son olarak Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtımında boy gösteren usta oyuncu Cüneyt Arkın, komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai'ye sert tepki gösterdi. Cüneyt Arkın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ""Bir sanatçı sadece şarkı söyleyerek, film çekerek Türk halkına karşı görevini yapmış olmuş sayılmaz. Sanatçılar topluma örnek insanlar olması gerekir. Halka karşı onun sorumlulukları vardır. Özellikle gençlere örnek olmalılardır." dedi.

CÜNEYT ARKIN'DAN HALİL SEZAİ'YE SERT TEPKİ

Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki kalp hastası yaşlı adamı darp ettiği skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sanat camiasından tepki sesleri yükseldi. Halil Sezai'ye tepki gösterenlerden birisi de usta sanatçı Cüneyt Arkın oldu.