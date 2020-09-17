DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?



Doya Doya Moda'ya Arzu Zibaei jürinin kararıyla diskalifiye edilmesinin ardından yerine gelen yarışmacı Zeynep Topçu oldu. Aslen Rizeli olan Zeynep Topçu, üniversite öğrencisi 22 yaşında 1.73 boyunda 86 kilo 42 beden. Günlük hayatında genellikle salaş kıyafet giymeyi tercih eden yarışmacı, gideceği ortama göre değil, ruh haline göre giyiniyor. Vintage modasıyla ilgili olduğunu belirten yarışması, kendisine çok güveniyor ve buraya birinci olmaya geldiğini ifade ediyor. Zeynep Topçu modaya olan ilgisine 10 üzerinden 7 verdi.



YENİ YARIŞMACI ZEYNEP TOPÇU KİMDİR?



Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zamanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.