Türkiye bu yüzleşmeyi hayretle izleyecek! Kocası başkasıyla düğün yaptı, o 30 günlük bebeğiyle yapayalnız kaldı! Elif, kocası Tarık Bayraktar ile Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya! Akılalmaz ihanette günler karı -koca günler sonra tüm kozlarını Atv Esra Erol'da canlı yayınında paylaşacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam edecek.
ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE 1 EYLÜL 2020 SALI - TIKLA
SEVGİLİSİYLE KAÇTI, BABASININ DÜKKANINI SOYDU!
İrem İlter 21 yaşında genç bir kız... 4 ay önce erkek arkadaşı Abdül Samet Fıratoğlu ile ortadan kayboldu. O da yetmedi, babasının dükkanını erkek arkadaşıyla bir olup soydu. Ailenin feryadı yürek dağladı, yaşananlar herkesi şoke etti. Anne-kız aylar sonra ilk kez karşı karşıya geliyor!
EVİNE GİREN HIRSIZ KARISININ SEVGİLİSİ ÇIKTI, YETMEDİ...
"Evime giren hırsız meğer eşimin sevgilisiymiş" dedi, herkes şoke oldu. O da yetmedi, karısının bir başkasından dünyaya getirdiği iki çocuk Cihan Bey'in üzerine yazıldı. "Hayatım altüst oldu" diyen Cihan Bey'in büyük isyanı Esra Erol'da canlı yayınında.
"BEN DOĞUM YAPARKEN KOCAM DÜĞÜN YAPTI"
"O beni bıraktı gitti, başkasıyla evlendi. Ben doğum yaptım, o düğün yaptı, onun videolarını izledim doğumdan sonra" dedi, Türkiye bu düğünü konuştu. İtiraflarıyla, rahat tavırlarıyla herkesi şoke etti. Türkiye'nin konuştuğu Tarık Bayraktar'ın ihanetinde şaşırmaya devam edeceksiniz.