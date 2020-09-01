Türkiye bu yüzleşmeyi hayretle izleyecek! Kocası başkasıyla düğün yaptı, o 30 günlük bebeğiyle yapayalnız kaldı! Elif, kocası Tarık Bayraktar ile Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya! Akılalmaz ihanette günler karı -koca günler sonra tüm kozlarını Atv Esra Erol'da canlı yayınında paylaşacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam edecek.