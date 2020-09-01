Büyük beden yarışmacıların stillerini sergilediği Doya Doya Moda'da haftanın ikinci gününde jüri üyeleri puanlarını verdi, eleştirilerini yaptı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da bugünün en yüksek ve en düşük puanlarını kimler aldı? 1 Eylül Salı Doya Doya Moda puanlamasını haberimizden öğrenebilirsiniz.
1 EYLÜL SALI DOYA DOYA MODA PUANLAMASI
Yeni yarışmacı Fulya: 14
Nur: 16
Birben: 11
Sabiha: 20
Rabia:6
Özde:13
Rümeysa:16
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 95 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rabia ve İmani girdi. Kemal Doğulu elenen ismin 60 puan ile İmani olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA NUR KİMDİR?
Aslen Kayserili olan ancak doğup büyüdüğü şehirden, İstanbul'dan Doya Doya Moda'ya katılan Ayşenur İşlek, 1998 doğumlu. 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Nur İşlek, yarışmaya katılma nedenini şu sözlerle dile getirmişti: "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.
DOYA DOYA MODA YENİ YARIŞMACISI FULYA KİMDİR?
Ekranlara yabancı olmayan Fulya Afacan Sen İste Yeter, Yeni Bir Hayat gibi programlara katıldı. İzmir'den yarışmaya geliyor. Aslen Rizeli. 1975 doğumlu. 45 yaşında. Gemi işi ile ilgileniyor. Dekorasyonla da hobi olarak ilgileniyor.