DOYA DOYA MODA NUR KİMDİR?

Aslen Kayserili olan ancak doğup büyüdüğü şehirden, İstanbul'dan Doya Doya Moda'ya katılan Ayşenur İşlek, 1998 doğumlu. 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Nur İşlek, yarışmaya katılma nedenini şu sözlerle dile getirmişti: "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.



DOYA DOYA MODA YENİ YARIŞMACISI FULYA KİMDİR?



Ekranlara yabancı olmayan Fulya Afacan Sen İste Yeter, Yeni Bir Hayat gibi programlara katıldı. İzmir'den yarışmaya geliyor. Aslen Rizeli. 1975 doğumlu. 45 yaşında. Gemi işi ile ilgileniyor. Dekorasyonla da hobi olarak ilgileniyor.