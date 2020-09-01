Kuruluş Osman, yeni sezonda da çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek. ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam eden ve ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimleri başlayan Kuruluş Osman güçlü isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı ve Kanbolat Görkem Arslan'ın da rol alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Son olarak ünlü isim Seçkin Özdemir'in de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldığı açıklandı.

SEÇKİN ÖZDEMİR, KURULUŞ OSMAN KADROSUNDA!

İkinci sezon bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman, bombaları art arda patlatmaya devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu Seçkin Özdemir'in de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldığı açıklandı. Özdemir, dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek.

Cüneyt Arkın'ın ikinci sezon sürprizi olarak yapıma katılacağı haberlerinin ardından iki sürpriz daha geldi. Poyraz Karayel dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan kadroya dahil oldu.

Çukur ve sonrasında Şampiyon dizilerinde yer alan Erkan Avcı da Kuruluş Osman yeni sezon kadrosuna dahil oldu.