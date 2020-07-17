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Ebru Şallı'nın oğluyla ilgili paylaşımına Esra Erol, Demet Şener ve birçok ünlüden yorum!

Ebru Şallı, kaybettiği evladı Pars'ın fotoğrafları ile acısını dindirmeye çalışıyor. Lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars'ın ölümünün ardından kendisini toparlayamayan ve bir deri bir kemik kalan Ebru Şallı'nın Instagram'dan yaptığı paylaşımlar yine takipçilerini duygulandırdı. Ebru Şallı'nın oğluyla ilgili paylaşımına Esra Erol, Demet Şener gibi birçok ünlü isim yorum yaptı. İşte acılı anne Ebru Şallı'nın çocukları ve kaybettiği oğlu ile ilgili paylaşımı...

17.07.2020 13:56 - Son Güncelleme: 17.07.2020 14:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





