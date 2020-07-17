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Ebru Şallı'nın oğluyla ilgili paylaşımına Esra Erol, Demet Şener ve birçok ünlüden yorum!

Ebru Şallı, kaybettiği evladı Pars'ın fotoğrafları ile acısını dindirmeye çalışıyor. Lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars'ın ölümünün ardından kendisini toparlayamayan ve bir deri bir kemik kalan Ebru Şallı'nın Instagram'dan yaptığı paylaşımlar yine takipçilerini duygulandırdı. Ebru Şallı'nın oğluyla ilgili paylaşımına Esra Erol, Demet Şener gibi birçok ünlü isim yorum yaptı. İşte acılı anne Ebru Şallı'nın çocukları ve kaybettiği oğlu ile ilgili paylaşımı...

17.07.2020 13:56 - Son Güncelleme: 17.07.2020 14:11
Ebru Şallı'nın oğluyla ilgili paylaşımına Esra Erol, Demet Şener ve birçok ünlüden yorum!

Ebru Şallı'nı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıl mücadele ettiği hastalığa yenilerek 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti. 3 ay önce oğlunu toprağa veren Ebru Şallı'nın Pars'a olan özlemi katlanarak artıyor.

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Ebru Şallı'nın oğluyla ilgili paylaşımına Esra Erol, Demet Şener ve birçok ünlüden yorum!

Şallı, dün Instagram sayfasında oğlunun fotoğraflarını paylaştı. Oğluna ilik veren ve hastane sürecinde Pars'ı bir kez olsun yalnız bırakmayan Şallı'nın duygusal paylaşımları takipçilerini kahretti. Şallı, bu fotoğrafın altına "Bağımız hiç kopmayacak... Sonsuza kadar seninleyim Ponçiğim... Seni cok seviyorum " notunu düştü.

Ebru Şallı'nın oğluyla ilgili paylaşımına Esra Erol, Demet Şener ve birçok ünlüden yorum!

Pilates eğitmenliği yapan Ebru Şallı, oğulları Beren ve Pars'la spor yaptığı anları ise "Ponçiksiz pilates olur mu?" notuyla paylaştı.

Ebru Şallı'nın oğluyla ilgili paylaşımına Esra Erol, Demet Şener ve birçok ünlüden yorum!

Ebru Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz" demişti.

Ebru Şallı'nın oğluyla ilgili paylaşımına Esra Erol, Demet Şener ve birçok ünlüden yorum!

Paylaşım binlerce beğeni alırken takipçiler Şallı'ya Esra Erol, Demet Şener ve birçok ünlü isimden destek mesajı geldi.

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