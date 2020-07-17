Ebru Şallı'nın oğluyla ilgili paylaşımına Esra Erol, Demet Şener ve birçok ünlüden yorum!
Ebru Şallı, kaybettiği evladı Pars'ın fotoğrafları ile acısını dindirmeye çalışıyor. Lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars'ın ölümünün ardından kendisini toparlayamayan ve bir deri bir kemik kalan Ebru Şallı'nın Instagram'dan yaptığı paylaşımlar yine takipçilerini duygulandırdı. Ebru Şallı'nın oğluyla ilgili paylaşımına Esra Erol, Demet Şener gibi birçok ünlü isim yorum yaptı. İşte acılı anne Ebru Şallı'nın çocukları ve kaybettiği oğlu ile ilgili paylaşımı...
Şallı, dün Instagram sayfasında oğlunun fotoğraflarını paylaştı. Oğluna ilik veren ve hastane sürecinde Pars'ı bir kez olsun yalnız bırakmayan Şallı'nın duygusal paylaşımları takipçilerini kahretti. Şallı, bu fotoğrafın altına "Bağımız hiç kopmayacak... Sonsuza kadar seninleyim Ponçiğim... Seni cok seviyorum " notunu düştü.