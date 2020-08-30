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    • 08.09.2020 13:41
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    Müjde verildi! 'a döndü mü?

    'in rolüne hayat verdiği dizisinde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Son olarak dizinin yapımcısı ve senaristi izleyicileri heyecanladıracak bir paylaşımda bulundu.

    Ertuğrul Bey Kuruluş'a geri dönecek mi? Herkes öyle zannetse de gerçek bambaşka...

    Kuruluş Osman yapımcısı büyük transferi Twitter hesabından bir fotoğraf ile paylaştı. Bu anlamda Kuruluş Osman hayranlarını mutlu edecek bir haber geldi. Paylaşımla birlikte yaşanan heyecanın ardından izleyiciler Cüneyt Arkın'ın Ertuğrul Bey'i canlandırıp canlandırmayacağını merak ediyor. Ancak Cüneyt Arkın'ın Aksaçlıların reisini canlandıracağı konuşuluyor.

    CÜNEYT ARKIN KURULUŞ OSMAN'A KATILIYOR

    İkinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın katılıyor. Cüneyt Arkın'ın Aksaçlıların reisini canlandıracağı iddia ediliyor.

    Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla efsanevi aktörün 'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın" sözleriyle açıkladı.

    Efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın'ın 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu.
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