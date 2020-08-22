Fahriye Evcen en doğal haliyle sosyal medyayı karıştırdı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi...
Kuruluş Osman'ın oyuncusu Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren 33 yaşındaki Fahriye Evcen, geçtiğimiz yılın nisan ayında anne olmuştu. Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan kısa bir süre sonra doğum kilolarından kurtulan Fahriye Evcen bir süre ekranlardan uzak kalacak olsa da sosyal medyada hayli aktif. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı tatil karelerinin ardından Fahriye Evcen makyajsız ve filtresiz fotoğrafını paylaştı. Fahriye Evcen'in makyajsız hali takipçilerden tam not alırken, meslektaşlarında da yorum gecikmedi. İşte Fahriye Evcen'in o fotoğrafları.
FAHRİYE DOĞAL FOTOĞRAF İŞİNİ ÇOK SEVDİ
Eşi Burak Özçivit'le ilk çocukları kucaklarına alan Fahriye Evcen, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Makyajsız ve filtresiz fotoğraf paylaşan Fahriye Evcen'in en doğal hali ortalığı yaktı geçti. İşte başta Fahriye Evcen olmak üzere ünlülerin en doğal halleri.