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Deniz Seki mini şortlu fotoğrafına 'photoshop' yorumu yapan takipçisine sert çıktı! 'Bu yoruma ne gerek vardı?'

Deniz Seki Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ayna karşısına mini şortuyla kendisini çeken ve fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Deniz Seki'yi, bir takipçisinden gelen photoshop yorumu çileden çıkardı. Takipçisinin, bacaklarını photoshop ile incelttiği yönündeki yorumuna sert çıkan Deniz Seki, 'Bu yoruma ne gerek vardı?' diyerek tepki gösterdi. İşte 90 kilodan 57 kiloya düşen 50 yaşındaki Deniz Seki'nin bacaklarına photoshop yaptığı iddia edilen fotoğraf ve ünlülerin photoshop kazaları...

30.08.2020 12:33 - Son Güncelleme: 30.08.2020 12:52
Deniz Seki mini şortlu fotoğrafına 'photoshop' yorumu yapan takipçisine sert çıktı! 'Bu yoruma ne gerek vardı?'

Verdiği kilolarla dikkat çeken Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma gelen yoruma çıldırdı. Sık sık kilo alıp vermesiyle bilinen Deniz Seki geçtiğimiz günlerde mayolu görüntülenmiş ve göbeğiyle ilgili gelen yorumlara, 'Ters ışık kurbanıyım' şeklinde yanıt vermişti. 50 yaşındaki Seki, bu kez de aynanın karşısında verdiği pozla dikkat çekti.

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Deniz Seki mini şortlu fotoğrafına 'photoshop' yorumu yapan takipçisine sert çıktı! 'Bu yoruma ne gerek vardı?'

Seki, sosyal medya hesabından yeni görüntüsüne dair paylaşımlarda bulunurken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Bir takipçisi şarkıcının paylaştığı selfie'ye "Deniz Hanım, bacakları incelttiğiniz çok bariz belli oluyor! Ne gerek vardı?" şeklinde bir yorumda bulundu.

Deniz Seki mini şortlu fotoğrafına 'photoshop' yorumu yapan takipçisine sert çıktı! 'Bu yoruma ne gerek vardı?'

Deniz Seki, kendisini son derece şaşırtan bu yoruma kayıtsız kalmadı ve görüntüsüne yapılan bu yoruma sert çıktı.Seki, takipçisine, "En kilolu olduğum dönemlerde bile bacaklarımın ince olduğunu herkes görmüştür. Kilo verince, oynanmış fotoğraflarla diyorsunuz. Böyle bir yoruma ne gerek vardı?" yanıtını verdi.

Deniz Seki mini şortlu fotoğrafına 'photoshop' yorumu yapan takipçisine sert çıktı! 'Bu yoruma ne gerek vardı?'

İşte Deniz Seki'nin bacaklarına photoshop uyguladığı iddia edilen fotoğraf ve photoshop kurbanı ünlüler...

Deniz Seki mini şortlu fotoğrafına 'photoshop' yorumu yapan takipçisine sert çıktı! 'Bu yoruma ne gerek vardı?'

DENİZ SEKİ

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