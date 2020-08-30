Deniz Seki mini şortlu fotoğrafına 'photoshop' yorumu yapan takipçisine sert çıktı! 'Bu yoruma ne gerek vardı?'

Deniz Seki, kendisini son derece şaşırtan bu yoruma kayıtsız kalmadı ve görüntüsüne yapılan bu yoruma sert çıktı.Seki, takipçisine, "En kilolu olduğum dönemlerde bile bacaklarımın ince olduğunu herkes görmüştür. Kilo verince, oynanmış fotoğraflarla diyorsunuz. Böyle bir yoruma ne gerek vardı?" yanıtını verdi.