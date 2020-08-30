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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal son haliyle dikkat çekmişti! İşte ünlü çiftin aşk yuvası...
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal son haliyle dikkat çekmişti! İşte ünlü çiftin aşk yuvası...
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk defa geçtiğimiz günlerde objektiflere takıldı. Doğuma 2 ay kaldığını ifade eden Sinem Kobal, rahat kıyafet tercih ederken, maskesini takmayı da ihmal etmedi. Kenan İmirzalıoğlu, gazetecilerin soruları üzerine konuştu ve "Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntı yok" dedi. Karnı burnunda haliyle beğenilen 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın hayranları, ünlü çiftin aşk yuvasını merak etti. İşte 46 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ve hamile eşi Sinem Kobal'ın evi...
30.08.2020 13:19
- Son Güncelleme: 30.08.2020 13:24
4 yıldır evli olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda doktor kontrolünden çıkarken görüntülendi. Kontrol sonrası keyfi bir hayli yerinde görünen ünlü çiftin evi merak konusu oldu. İşte babalık heyecanı yaşayan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın evi başta olmak üzere ünlülerin evleri...
ACUN ILICALI
Acun Ilıcalı'nın Çeşme'deki malikanesinin değeri tam 20 milyon lira. Ünlü televizyoncu, 8 odalı lüks konut için şöyle demişti:
"Tek amacım o 8 odayı doldurmak. Ev ne kadar dolarsa, ne kadar misafir gelirse o kadar mutlu oluyorum. Kalabalık seviyorum."
DEMET ÖZDEMİR
'Erkenci Kuş' dizisi ile şöhretin zirvesine çıkan Demet Özdemir 10.5 milyonluk takipçisiyle sosyal medyanın en gözde isimlerinden...
Özdemir'in yaşadığı aşklardan kıyafetlerine kadar her şeyi ilgiyle takip ediliyor... Ünlü oyuncuya dair en çok merak edilenlerden biri de yaşadığı ev.
İKİ KATLI LÜKS VİLLA
Yeni dizisi 'Doğduğun Ev Kaderindir' ile bölüm başı ücretine zam yapan oyuncu, Beykoz'da İstanbul'un lüks sitelerinden birinde oturuyor. İki katlı villanın kendisine ait bahçesi ve havuzu var.