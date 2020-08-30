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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal son haliyle dikkat çekmişti! İşte ünlü çiftin aşk yuvası...

Sinem Kobal, hamile haliyle ilk defa geçtiğimiz günlerde objektiflere takıldı. Doğuma 2 ay kaldığını ifade eden Sinem Kobal, rahat kıyafet tercih ederken, maskesini takmayı da ihmal etmedi. Kenan İmirzalıoğlu, gazetecilerin soruları üzerine konuştu ve "Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntı yok" dedi. Karnı burnunda haliyle beğenilen 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın hayranları, ünlü çiftin aşk yuvasını merak etti. İşte 46 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ve hamile eşi Sinem Kobal'ın evi...

30.08.2020 13:19 - Son Güncelleme: 30.08.2020 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





