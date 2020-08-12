Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar saten mini elbisesiyle yaktı geçti! 21 yaşındaki Aslıhan...

Mini saten elbisesiyle göz kamaştıran güzel oyuncu, "Artık tatil bitti, çalışma zamanı. Umarım bu süreç en kısa zamanda son bulur" dedi. Aslıhan Karalar'ın bu fotoğraflarının ardından en çok merak edilen boyu oldu. İşte başta Aslıhan Karalar olmak üzere ünlülerin boyları.