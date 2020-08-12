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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar saten mini elbisesiyle yaktı geçti! 21 yaşındaki Aslıhan...

Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren, 2017 Best Model of The World Aslıhan Karalar son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Bir dönem sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Aslıhan Karalar, şimdilerde Instagram'da paylaştığı fotoğraflarıyla ortalığı sallıyor. Tescilli güzel, Kuruluş Osman'ın yayınlandığı ülkelerde büyük bir hayran kitlesine sahip. Önceki gün Bebek'te kameralara yakalanan Aslıhan Karalar mini saten elbisesiyle ortalığı salladı.

12.08.2020 13:07 - Son Güncelleme: 12.08.2020 13:07
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar saten mini elbisesiyle yaktı geçti! 21 yaşındaki Aslıhan...

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar mini saten elbisesiyle ortalığı yaktı geçti.

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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar saten mini elbisesiyle yaktı geçti! 21 yaşındaki Aslıhan...

Aslıhan Karalar, önceki akşam Bebek'teydi.

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar saten mini elbisesiyle yaktı geçti! 21 yaşındaki Aslıhan...

Mini saten elbisesiyle göz kamaştıran güzel oyuncu, "Artık tatil bitti, çalışma zamanı. Umarım bu süreç en kısa zamanda son bulur" dedi. Aslıhan Karalar'ın bu fotoğraflarının ardından en çok merak edilen boyu oldu. İşte başta Aslıhan Karalar olmak üzere ünlülerin boyları.

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar saten mini elbisesiyle yaktı geçti! 21 yaşındaki Aslıhan...

AFRA SARAÇOĞLU BOY - 170 CM

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar saten mini elbisesiyle yaktı geçti! 21 yaşındaki Aslıhan...

KAAN YILDIRIM - 180 CM

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