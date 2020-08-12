Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar saten mini elbisesiyle yaktı geçti! 21 yaşındaki Aslıhan...
Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren, 2017 Best Model of The World Aslıhan Karalar son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Bir dönem sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Aslıhan Karalar, şimdilerde Instagram'da paylaştığı fotoğraflarıyla ortalığı sallıyor. Tescilli güzel, Kuruluş Osman'ın yayınlandığı ülkelerde büyük bir hayran kitlesine sahip. Önceki gün Bebek'te kameralara yakalanan Aslıhan Karalar mini saten elbisesiyle ortalığı salladı.
12.08.2020 13:07
- Son Güncelleme: 12.08.2020 13:07
DİĞER GALERİLER