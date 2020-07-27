Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si, denizlerin Barbaros Hayrettin Paşa'sı... Engin Altan Düzytan'ı hiç böyle görmediniz!

Paketin içerisinden Ellipsis adında bir kitap, üzerinde kan lekesi olan nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı vardı. Paniğe kapılan genç kadın, savcılığa koştu ancak 32 yaşındaki H.G alınan ifadesinde, 'Kitabın iş arkadaşı olan E.E tarafından yazılmış bir polisiye romanı olduğunu, eklentilerinin de kitaptaki kurgunun bir parçası olduğunun ve kitabı tanıtım amacıyla gönderdiklerini amaçlarının genç kadını korkutmak olmadığını' beyan etti.