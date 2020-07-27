Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si, denizlerin Barbaros Hayrettin Paşa'sı... Engin Altan Düzytan'ı hiç böyle görmediniz!
Diriliş Ertuğrul'daki Ertuğrul Gazi karakterinin ardından Kuruluş Osman ile görüşen ancak sonuç olumsuz olan Engin Altan Düzyatan, yeni bir tarihi dizi ile ekranlara geliyor. Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracağı iddia edilen Engin Altyan Düzyatan'ın sakallarını uzamaya bırakması dikkat çekti. Yakışıklı oyuncu, önceki gün yeni yaş gününü kutladı. Ailesi ile birlikte doğum gününü kutlayan Engin Altan Düzyatan'ın gitar çalarken ki hallerini baldızı Aslışah Alkoçlar paylaştı. Alkoçlar, aldığı kanlı kargo ile bugün magazin gündeminde epey adından söz ettirmişti. İşte Engin Altan Düzytan'ın eğlenceli halleri...
27.07.2020 18:03
- Son Güncelleme: 27.07.2020 18:06
Paketin içerisinden Ellipsis adında bir kitap, üzerinde kan lekesi olan nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı vardı. Paniğe kapılan genç kadın, savcılığa koştu ancak 32 yaşındaki H.G alınan ifadesinde, 'Kitabın iş arkadaşı olan E.E tarafından yazılmış bir polisiye romanı olduğunu, eklentilerinin de kitaptaki kurgunun bir parçası olduğunun ve kitabı tanıtım amacıyla gönderdiklerini amaçlarının genç kadını korkutmak olmadığını' beyan etti.
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