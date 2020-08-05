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Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur'un eşi Dilara Yalçın Okur güzelliğiyle büyüledi! Meğer o da oyuncuymuş

İzleyici karşısına çıktığı günden bu yana Kuruluş Osman, ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Burak Özçivit, Ragıp Savaş, Yeşim Ceren Bozoğlu, Alma Terziç gibi isimleri bulunduran Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Yurdaer Okur. Kuruluş Osman'ın Balgay'ı 45 yaşındaki Yurdaer Okurhem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Çocuklarını ve eşini gözlerden uzak tutan Yurdaer Okur'un eşinin güzelliği herkesi büyülüyor. Yurdaer Okur'un eşi Dilara Yalçın Okur'da meğer başarılı bir oyuncuymuş. Yurdaer Okur ve Dilara Yalçın Okur çifti sosyal medyanında gıpta ettiği bir çift. İşte başta Yurdaer Okur olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

05.08.2020 11:57 - Son Güncelleme: 05.08.2020 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





