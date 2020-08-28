MASTERCHEF'TE MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'de yarışmacılar Somer Şef'in verdikleri eğitimlerle mutfakta kıyasıya rekabet etti. Eğitimlerini tamamlayan MasterChef yarışmacıları daha sonra mutfakta hünerlerini gösterdi.

İlk aşamada yarışmacılar domates çorbasını yapmak içim mutfakta karşı karşıya geldi. Domates çorbasını en iyi yapan isimler, Ayyüce, Sefa, Celal, Tanya, Esra ve Uğur oldu.

Verilen eğitimde turşu yapmanın incelikleri ve domates, biber salçası yapmanın tekniklerini alan yarışmacılar sonraki etapta yaratıcı yemek yapmaya çalıştı.Yarışmacılara yapacakları yemekler için 40 dakika süre tanındı.

Somer, Mehmet ve Danilo Şef 40 dakikanın sonunda tatlı, tuzlu, acı, ekşi, umamiden yemek yapan yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.

Gecenin sonunda Masterclass ödülünü kazanan isim Ayyüce oldu. Ayyüce böylece yemek pişirici robot ödülünü alan isim oldu.