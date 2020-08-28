Masterchef Türkiye 2020 sezonuna bomba gibi başladı. Yeniliklerin de yer aldığı yarışmada Masterclass ödülleri dikkat çekenler arasında yer alıyor. Peki dün akşam oynanan ve ödülün Masterclass olduğu yarışmayı kim kazandı, ödül neydi? Masterchef Türkiye eleme adayları da heyecanlı bir çekişmeden sonra belirlendi. Herkes eteğindeki taşları döktü. İşte Masterchef Türkiye'de yaşananlar…
MASTERCHEF'TE MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de yarışmacılar Somer Şef'in verdikleri eğitimlerle mutfakta kıyasıya rekabet etti. Eğitimlerini tamamlayan MasterChef yarışmacıları daha sonra mutfakta hünerlerini gösterdi.
İlk aşamada yarışmacılar domates çorbasını yapmak içim mutfakta karşı karşıya geldi. Domates çorbasını en iyi yapan isimler, Ayyüce, Sefa, Celal, Tanya, Esra ve Uğur oldu.
Verilen eğitimde turşu yapmanın incelikleri ve domates, biber salçası yapmanın tekniklerini alan yarışmacılar sonraki etapta yaratıcı yemek yapmaya çalıştı.Yarışmacılara yapacakları yemekler için 40 dakika süre tanındı.
Somer, Mehmet ve Danilo Şef 40 dakikanın sonunda tatlı, tuzlu, acı, ekşi, umamiden yemek yapan yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.
Gecenin sonunda Masterclass ödülünü kazanan isim Ayyüce oldu. Ayyüce böylece yemek pişirici robot ödülünü alan isim oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oylamasıyla mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Duygu kazandı. Dokunulmaz olarak kendisini garantileyen Duygu, 3. eleme adayı olarak Uğur'u söyledi.
4. eleme adayı da yapılan oylama ile Gülşah oldu.
MasterChef'te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda Gülşah dokunulmazlığı kazanarak Emir'i potaya göndermişti, diğer aday da yapılan oylama ile Ayyüce olmuştu.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Uğur (Kaptan) - (Eleme adayı)
Emir (Eleme adayı)
Berk
Duygu
Eray
Gülşah (Eleme adayı)
Ebru
Ayyüce (Eleme adayı)
MasterChef eleme adayı kimler oldu? 26 Ağustos 2020 Çarşamba MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Özgül (Kaptan)
Barbaros
Furkan
Tanya
Esra
Serhat
Celal
Sefa