Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna bir transfer daha gerçekleşti. Çarşamba akşamları reyting yarışında zirveyi kimseye bırakmayan ve kadrosunda birçok başarılı oyuncuya yer veren Kuruluş Osman dizisine 2 yıldız oyuncu dahil oldu. 2. sezon hazırlıkları son sürat devam eden Kuruluş Osman'a Cüneyt Arkın'ın ardından Kanbolat Görkem Arslan ve Erkan Avcı'nın katılması izleyicileri heyecanlandırdı. Öte yandan ekranların bir diğer sevilen dizisi Çukur'da kameralar karşısına geçerek geniş kitleler tarafından tanınırlık kazanan Erkan Avcı da Kuruluş Osman yeni sezona eklendiği öğrenildi. Erkan Avcı, Çukur dizi projesinde geçtiğimiz sezon Karakuzular'ın lideri rolünü oynamış ve Çeto karakteriyle kısa bir süre içerisinde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de