Geçtiğimiz günlerde oyuncu Halit Ergenç'in, sevgilisini darp ettiği iddiasıyla gündemde olan arkadaşı Ozan Güven hakkında yaptığı yorum büyük tepki toplamıştı. Halit Ergenç, sevgilisi Deniz Bulutsuz ile davalık olan Ozan Güven'e "Ozan'ın bu olaydan alnının akıyla çıkacağına inanıyorum" sözleriyle adeta destek vermişti.



Oyuncu Ozan Güven, sosyal medya uzmanı sevgilisi Deniz Bulutsuz'a evinde saatlerce darp uyguladığı gerekçesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisine şiddet uyguladığı için 13,5 yıl hapsi istenen Güven, başrol oynadığı Babil dizisinin yapım şirketiyle anlaşmalarını feshetti.









Güven'in Babil dizisinden ayrılmasıyla ilgili açıklama yapan Halit Ergenç, "Ozan'ın takdiridir. Ben Ozan'ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı" dedi.









Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13 yıl hapsi istenen Ozan Güven'i haklı gösterecek açıklamalarda bulunan Halit Ergenç'e tepkiler çığ gibi büyüdü.







"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIM, ÖZÜR DİLERİM"

Bu açıklamasından dolayı tepki çeken Halit Ergenç, Instagram hesabından yeni bir açıklama yaparak "Yargı süreci devam eden ve beni çok üzen bir konuyla ilgili sadece bir temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil. Bilhassa son derece hassas olduğum kadına şiddet konusunda mağdur olmuş ve bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum, hak veriyorum özür diliyorum" sözleriyle geri adım atmıştı.



Halit Ergenç'in, Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven hakkında söylediği 'Mutlaka bir şey olmuştur' sözlerinin ardından özür dilemesi pişman olduğunu düşündürmüştü. Ancak bir ihtimal daha akıllara geldi. Oyuncu, eşiyle bir mücevher firmasının reklamlarında oynuyor. Ergenç, firmanın kampanyayı sonlandırma ihtimaline karşı özür dilediyse bu görülmemiş bir çark etme olur.



