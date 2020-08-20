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    • 20.08.2020 09:53
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    'li ile Reina'nın sahibi 'ın buluşmasından yasak aşk çıktı!

    'li geçtiğimiz günlerde Reina'nın sahibi ile 'da buluşmuştu. 20 yıldır evli olan ve üç kızı bulunan iş adamı Mehmet Koçarslan'ın bu buluşmada yanında bulunan genç kadının sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

    Bodrum buluşmasından yasak aşk çıktı!
    Reina'nın sahibi , geçtiğimiz günlerde 'li ile 'da buluşmuştu. Bu buluşmada Koçarslan'ın yanında bulunan genç kadının sevgilisi olduğu ortaya çıktı.





    20 yıldır evli olan ve üç kızı bulunan iş adamı, bir süredir genç bir avukatla birlikte. Günaydın'ın haberine göre sevgililer, önceki gün de İstanbul gecelerinde birlikte görüntülendi. Koçarslan, bir süredir yurt dışında yaşıyordu.

    İş adamı Mehmet Koçarslan'ın Bodrum'daki tekne tatili 'İlginç buluşma' başlığıyla haber olmuştu.

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