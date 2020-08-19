Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ortaya çıkan Ozan Güven hakkında 13.5 yıl hapis istemiyle dava açılmış, senaristler bir bildiri yayınlayarak Güven'le çalışmama kararı aldıklarını duyurmuştu. Güven'in sevgilisine yönelik şiddetine karşı arkadaşı Halit Ergenç'in skandal açıklamalarını Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan bugünkü yazısında değerlendirdi.



Karahan, "Arkadaşını korumak istedin ama kendini bitirdin Halit Ergenç" başlıklı yazısında, "Bir şey olmuş olsa dahi bir kadının şiddet görmesine razı mı kalıyorsun? Senin duruşun bu mu?" ifadelerini kullanarak oyuncuya tepki gösterdi.





İşte Ömer Karahan'ın bugünkü yazısı;



Oyuncu Halit Ergenç, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulayan, yüzünü, gözünü, kolunu, bacaklarını morartan Ozan Güven için öyle şeyler söyledi ki... "Ozan'ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur" diyen Ergenç'e gerçekten inanamıyorum, sözlerini algılamakta zorlanıyorum.

ŞİDDETE RAZI MISIN?

Yahu bu cümleleri sarf ederken hiç mi Bulutsuz'un gözüne kan oturmuş fotoğrafını düşünmedin! Ne demek "Alnının akıyla çıkmak, mutlaka bir şey olmuştur..."



Bir şey olmuş olsa dahi bir kadının şiddet görmesine razı mı kalıyorsun? Senin duruşun bu mu? Ebeveyn olarak, aktör olarak, eş olarak, arkadaş olarak, insan olarak zihniyetin buysa gerçekten yazık! Ozan Güven yakın arkadaşın olabilir ama hiçbir erkek hiçbir kadına böyle bir şey yaşatamaz, böyle bir şiddetin üzerine 'Orada bir şey olmuştur' diyemez.





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