ATV'de milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda kadroya yeni isimler dahil olacak. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin ikinci sezonunda Ertuğrul Bey ve Turgut Alp önemli tarihi şahsiyetlerin diziye katılması bekleniyor. Sezon finali bölümünde, Osman Bey, Sofia'nın kara şövalyelerine karşı ölümcül bir mücadeleye girişti. Osman Bey'in Sofia ve Kulucahisar Kalesi üzerine kurduğu planlar heyecanın dozunu artırdı. İşte yeni sezona dair merak edilenler...

CÜNEYT ARKIN KURULUŞ OSMAN'A KATILIYOR

İkinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın katılıyor. Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla efsanevi aktörün 'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın" sözleriyle açıkladı. Efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın'ın 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu.