Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon ne zaman yayınlanacak? ATV'nin hafta içi her gün yayınlanan ve reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri yeni bölümlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Müge Anlı, yeni stüdyolarına geçer geçmez yayına başlayacaklarını belirtmişti. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Programın yeni bölümlerin ne zaman başlayacağı henüz duyurulmadı. Ancak tahminlere göre Ağustos ayı sonunda programın başlaması bekleniyor.

MÜGE ANLI NEDEN YAYINLANMIYOR?

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs nedeniyle programa ara veren Müge Anlı ve ekibi bir süre daha ekranlarda olmayacak. Programın yüzü Müge Anlı, 11 yıllık stüdyolarından ayrılacaklarını, bu nedenle bir süre ekranlarda olamayacaklarını duyurdu. Yeni stüdyolarına geçer geçmez yayına başlayacaklarını belirten Müge Anlı, muhtemelen 3-4 hafta sonra yeni bölümleriyle kaldıkları yerden devam edeceklerinin müjdesini verdi.