GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN SEZON NELER YAŞANDI?

Gelinim Mutfakta programının 2. sezonuna bu zamana kadar 90 bileziğe ulaşıp en çok bileziği alan yarışmacı olan Elif Akçam damga vurdu. Bu sezon Gelinim Mutfakta'da uzun zamandır Best Of yapılıyor ve eski sevilen elenmiş isimler yarışmaya devam ediliyordu.

Elif Akçam ve kaynanası Çiğdem Akçam adeta Kanal D'den bir servet kazandılar. Gelinim Mutfakta yarışmasından bu zamana kadar Alif ve Çiğdem akçam 500.000 TL'lik ödül kazandılar ve Gelinim Mutfakta'da sona gelindi.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON TANITIMI

ELİNİM MUTFAKTA ELİF KİMDİR?

Gelinim Mutfakta'ya bu hafta katılan Elif Akçam, aslında eski bir yarışmacı. Programa 4. kez geri dönen Elif hemşire. 45 bilezik alan Elif, sessiz sakin ve ağırbaşlı bir karater. Sesini çok yükseltmeyen Elif üzerine çok gelinirse dişlerini göstermekten de çekinmiyor. Hijyene de büyük önem veren Elif, daha önce iş saatleri yüzünden yarışmadan ayrılmıştı. Sezon fnalinden önce de Ezgi ve Reyhan Hanım yerine yarışmaya katılan Elif ve kayınvalidesi Çiğdem, 26 Ağustos pazartesi günü de Gülcan ve Besime Hanım yerine yeinden geldi. Ardından programda bir süre kalan ikili, geçtiğimiz haftalarda adeta yok oldu. Ancak 17 Şubat Pazartesi günü Elif ve kayınvalidesi Çiğdem Hanım yarışmaya geri dönecek.