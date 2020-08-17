Gelin ve kaynanaların katıldığı ve en iyi yemeği çıkarmaya çalışan gelinlere puanlar veriliyor. Mayıs ayında sezon finali yapan Gelinim Mutfakta'nın yeni tanıtımı yayınlanınca bugün yeniden ekranlara geleceği düşünüldü. Fakat Kanal D yayın akışında bu hafta yer almayınca merak konusu oldu. Yeni sürprizlerle ekrana gelecek olan Gelinim Mutfakta neden yok, yeni sezon ne zaman başlayacak?
GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gelinim Mutfakta'nın ne zaman başlayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Bugün yayınlanan yeni tanıtım sonrasında 17 Ağustos Pazartesi 13:15'te başlayabileceği ihtimaller arasında yer alıyordu fakat Kanal D yayın akışında görülmüyor. Yeni sezon için "Yakında" şeklinde vurgu yapılmış.
SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİK!
Bundan sonraki bölümlerde Fatih Ürek de gelinlere puan verecek. Ürek, "Gelinler yandınız, artık ben de puan vereceğim" diyerek müjdeyi verdi.
GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN SEZON NELER YAŞANDI?
Gelinim Mutfakta programının 2. sezonuna bu zamana kadar 90 bileziğe ulaşıp en çok bileziği alan yarışmacı olan Elif Akçam damga vurdu. Bu sezon Gelinim Mutfakta'da uzun zamandır Best Of yapılıyor ve eski sevilen elenmiş isimler yarışmaya devam ediliyordu.
Elif Akçam ve kaynanası Çiğdem Akçam adeta Kanal D'den bir servet kazandılar. Gelinim Mutfakta yarışmasından bu zamana kadar Alif ve Çiğdem akçam 500.000 TL'lik ödül kazandılar ve Gelinim Mutfakta'da sona gelindi.
GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON TANITIMI
ELİNİM MUTFAKTA ELİF KİMDİR?
Gelinim Mutfakta'ya bu hafta katılan Elif Akçam, aslında eski bir yarışmacı. Programa 4. kez geri dönen Elif hemşire. 45 bilezik alan Elif, sessiz sakin ve ağırbaşlı bir karater. Sesini çok yükseltmeyen Elif üzerine çok gelinirse dişlerini göstermekten de çekinmiyor. Hijyene de büyük önem veren Elif, daha önce iş saatleri yüzünden yarışmadan ayrılmıştı. Sezon fnalinden önce de Ezgi ve Reyhan Hanım yerine yarışmaya katılan Elif ve kayınvalidesi Çiğdem, 26 Ağustos pazartesi günü de Gülcan ve Besime Hanım yerine yeinden geldi. Ardından programda bir süre kalan ikili, geçtiğimiz haftalarda adeta yok oldu. Ancak 17 Şubat Pazartesi günü Elif ve kayınvalidesi Çiğdem Hanım yarışmaya geri dönecek.
FATİH ÜREK KİMDİR?
3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.
Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul'a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.
Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.
2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.