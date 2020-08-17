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Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı dediğini yaptı! Songül Karlı Müge Anlı'ya ne zaman çıkacak?
Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı dediğini yaptı! Songül Karlı Müge Anlı'ya ne zaman çıkacak?
Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı. Sonrasında Songül Karlı, üç yıl önce boşandığı Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla, suç duyurusunda bulunmuştu. Peki Songül Karlı, Müge Anlı'ya ne zaman çıkacak? Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
17.08.2020 11:26
- Son Güncelleme: 17.08.2020 11:26
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs nedeniyle programa ara veren Müge Anlı ve ekibi bir süre daha ekranlarda olmayacak. Programın yüzü Müge Anlı, 11 yıllık stüdyolarından ayrılacaklarını, bu nedenle bir süre ekranlarda olamayacaklarını duyurdu
Yeni stüdyolarına geçer geçmez yayına başlayacaklarını belirten Müge Anlı, muhtemelen 3-4 hafta sonra yeni bölümleriyle kaldıkları yerden devam edeceklerinin müjdesini verdi. Yeni bölümlerde Songül Karlı'da programa katılacak.
Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı, Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı.
Karlı, ağustos ayının başında yaptığı açıklamasında Anlı ile görüştüğünü ve 3 hafta sonra canlı yayın konuğu olacağını açıkladı.
Beş sene evli kalıp, üç yıl önce boşandığı Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Karlı, Müge Anlı'ya da katılarak gerçekleri anlatacak.