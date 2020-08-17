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Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı dediğini yaptı! Songül Karlı Müge Anlı'ya ne zaman çıkacak?

Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı. Sonrasında Songül Karlı, üç yıl önce boşandığı Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla, suç duyurusunda bulunmuştu. Peki Songül Karlı, Müge Anlı'ya ne zaman çıkacak? Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

17.08.2020 11:26 - Son Güncelleme: 17.08.2020 11:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





