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    • Magazin
    • 14.08.2020 12:34
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    • 14.08.2020 12:34
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    ? 12’inci finalist hangi yarışmacı oldu?

    Gündemde en çok araştırılanlar arasında ? Sorusu yer alıyor. heyecanın her gün daha da arttığı yarışmada 16 kişilik ana kadro belirleniyor. Her gün en iyi lezzeti çıkaran bir yarışmacı kadroya girme fırsatını elde ediyor. Peki Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğini yaptığı 12’inci finalist hangi yarışmacı oldu? İşte dün akşam yaşananlar ve nda bulunan yarışmacılar…

    Masterchef kim kazandı?

    Masterchef kim kazandı? Sorusu dün akşam yanıtını buldu. Zamana ve birbirinden güçlü rakiplere karşı yarışan Masterchef yarışmacılarından son altıya kalan ve en iyi yemeği çıkararak önlüğü almayı başaran kim oldu? Böylelikle Masterchef Türkiye 12'inci finalisti de belirlenmiş oldu. İşte izleyicileri ekrana kilitleyen lezzet yarışmasında dün akşamki bölümde yaşananlar…

    MASTERCHEF TÜRKİYE 12'İNCİ FİNALİST HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün vişneli köfte yapılması istendi.

    Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan yarışmacılardan kriterlere uygun olan 6 sı seçilerek final turuna getirildi. Final turunda verilen mısır malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi ve bu yemeklerin de tadılmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler günün kazananını açıkladı. Yarışmanın ana kadrosuna katılan 12. yarışmacı ERAY oldu.

    MASTERCHEF 2020 ANA KADRO YARIŞMACILARI

    Serhat
    Duygu
    Özgül
    Emir
    Ayyüce
    Sedat
    Esra
    Furkan
    Barbaros
    Tanya
    Berk
    Eray

    MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?

    Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.

    DİLARA TÜRÜT MASTERCHEF'TEN NEDEN AYRILDI?

    Yarışmanın dikkat çeken simalarından Dilara Türüt bu akşam MasterChef'ten kendi isteğiyle ayrıldı.
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