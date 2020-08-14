MASTERCHEF TÜRKİYE 12'İNCİ FİNALİST HANGİ YARIŞMACI OLDU?

Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün vişneli köfte yapılması istendi.

Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan yarışmacılardan kriterlere uygun olan 6 sı seçilerek final turuna getirildi. Final turunda verilen mısır malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi ve bu yemeklerin de tadılmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler günün kazananını açıkladı. Yarışmanın ana kadrosuna katılan 12. yarışmacı ERAY oldu.

MASTERCHEF 2020 ANA KADRO YARIŞMACILARI



Serhat

Duygu

Özgül

Emir

Ayyüce

Sedat

Esra

Furkan

Barbaros

Tanya

Berk

Eray