Masterchef kim kazandı? Sorusu dün akşam yanıtını buldu. Zamana ve birbirinden güçlü rakiplere karşı yarışan Masterchef yarışmacılarından son altıya kalan ve en iyi yemeği çıkararak önlüğü almayı başaran kim oldu? Böylelikle Masterchef Türkiye 12'inci finalisti de belirlenmiş oldu. İşte izleyicileri ekrana kilitleyen lezzet yarışmasında dün akşamki bölümde yaşananlar…
MASTERCHEF TÜRKİYE 12'İNCİ FİNALİST HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün vişneli köfte yapılması istendi.
Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan yarışmacılardan kriterlere uygun olan 6 sı seçilerek final turuna getirildi. Final turunda verilen mısır malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi ve bu yemeklerin de tadılmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler günün kazananını açıkladı. Yarışmanın ana kadrosuna katılan 12. yarışmacı ERAY oldu.
MASTERCHEF 2020 ANA KADRO YARIŞMACILARI
Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat
Esra
Furkan
Barbaros
Tanya
Berk
Eray
MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.
DİLARA TÜRÜT MASTERCHEF'TEN NEDEN AYRILDI?
Yarışmanın dikkat çeken simalarından Dilara Türüt bu akşam MasterChef'ten kendi isteğiyle ayrıldı.