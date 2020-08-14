Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 14.08.2020 08:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.08.2020 08:49
    ABONE OL

    Son dakika: Ünlü şovmen taburcu oldu

    Son dakika haberine göre, Yıllardır mücadele ettiği “kaçış sendromu” hastalığı nedeniyle aylarca ünitesinde kalan ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle tedavisine başlayan , hastaneden taburcu edildi.

    Mehmet Ali Erbil'den haber var!

    Ünlü şovmen uzun bir süredir "kaçış sendromu" hastalığı yüzünden zor bir süreçten geçiyor. Yıllardır mücadele ettiği "kaçış sendromu" hastalığı nedeniyle aylarca ünitesinde kalan ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil, hastaneden taburcu edildi.



    HİÇBİRİMİZ GİREMİYORUZ
    2 haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönen ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında küçük kızı bilgi verdi. Hürriyet'in haberine göre, Erbil, babasının iyi durumda olduğunu ve tedavisine evde devam edildiğini açıkladı: "Babamın kök hücre tedavisi bitti. Şu an bağışıklık durumu iyi. Evde izolasyon sürecine başladık. Hemşireyle birlikte odasında kalıyor. Hiçbirimiz odasına giremiyoruz."

    Haberler Magazin Son dakika: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil taburcu oldu
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri