Deniz Bulutsuz, kendisini darp eden Ozan Güven'i savcılığa şikayet etmiş, oyuncu 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. 21 Ocak2ta hakim karşısına çıkacak olan Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a attığı mesajlar ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Bulutsuz'un dava dosyasına Ozan Güven'in kendisini daha önce de şiddet içeren sözler sarf ettiğini gösteren WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunduğu ortaya çıktı.

ÖZÜR DİLEMİŞ!



Ulaşılan belgelere göre, ikilinin eski tarihli WhatsApp yazışmalarında Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a sarf etmiş olduğu sinkaflı sözler nedeniyle defalarca kez özür dilediği, yaptıklarından pişman olduğunu dile getirip Bulutsuz'un kendisine bir şans daha vermesini istediği görülüyor. İşte o mesajlar:

'Kendimi bağırmadan ifade edemediğim için çok üzgünüm... Kendimi hiç affetmeyeceğim'

'Ne açıklaması olan ne de affedilecek ne de unutulacak bir şey yaptım. Kokusunda huzur bulduğum kadına bunu yaptığım için utanıyorum'

'Her gece kahrolarak yatıyorum her sabah da öyle uyanıyorum. Yer yarılsa da içine girsem'