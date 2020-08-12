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    • 12.08.2020 11:27
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    Sosyete 'ın 'dan aldığı tazminatı konuşuyordu... Gerçek bambaşka çıktı!

    2010’da ikinci kez evlendiği inşaatçı ’dan geçtiğimiz ay boşanan ’ın tazminatı günlerce konuşuldu. Yüklü bir tazminat aldığı iddia edilen Hande Acar gerçeği açıkladı. Sosyetede dolaşan dedikoduya göre ise Hande Aacar'ın Erinç Acar'dan aldıklarının liste şöyleydi; Amerika ve İstanbul’da 3 lüks daire, Bodrum’da villa, lüks tekne ve otomobil...

    2010'da ikinci kez evlendiği inşaatçı 'dan 3 hafta önce boşanan 'ın yüklü bir tazminat aldığı iddia ediliyordu. Sosyetede dolaşan dedikoduya göre liste şöyleydi: Amerika ve İstanbul'da 3 lüks daire, Bodrum'da villa, lüks tekne ve otomobil...

    İKİ DAİRE ALDI!
    Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; doğrusu ise şuymuş: Hande Acar boşanırken eşinin ortağı olduğu siteden 2 daire almış. Başka da bir şey istememiş.

    "SANIYORLAR Kİ GÖZÜM PARADA"

    3 çocuklarının eğitim ve sağlık masrafını da karşılayacak. Acar "Sanıyorlar ki, gözüm parada. Asla değil. Ailemin durumu zaten iyi. Tekne de bana ait" diyormuş.

    Haberler Magazin Sosyete Hande Acar'ın Erdinç Acar'dan aldığı tazminatı konuşuyordu... Gerçek bambaşka çıktı!
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