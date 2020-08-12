Yaptığı yemeklerle fark yaratan ve ana kadroya giren Masterchef Tanya hakkındaki bilgiler araştırma konusu oldu. Masterchef 2020 yarışmacısı Tanya Kilitkayalı dün akşam karides yemeğini en güzel yapan yarışmacı olmayı başardı ve önlüğünü aldı. Peki Masterchef Türkiye Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler…
TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?
Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun.
Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.
11 Ağustos 2020 MasterChef 10. ana kadro yarışmacısı Tanya oldu. İkinci isim ise Eray oldu...
Jumbo karides tabağı için en az başarılı tabağa sahip isim Gülşah
Beşinci isim; Kayhan
Dördüncü isim; Uğur
Üçüncü isim; Walison
MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.
YARIŞMA HAKKINDA
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliği ve sunuculuğu ile yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında Türkiye'nin en iyi şefi olmak için yarışan yarışmacılar Türkiye'de ve Dünya'da adını duyurmuş olan şeflerden de dersler alıyorlar. Bu yüzden bu yarışma yarışmacılar büyük şans.