HÜMEYRA'NIN OĞLU SADIK BİGAT NEDEN ÖLDÜ?



İki gündür oğlu Sadık'tan haber alamadığı için dairesine gidip kapıyı açtıran sanatçının, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen 47 yaşındaki Bigat'ın, yarın defnedileceği belirtildi.



HÜMEYRA KİMDİR?



Hümeyra Akbay 5 Ekim 1947'de istanbul'da dünyaya geldi. 1970'lerden bu yana müzisyen ve oyuncu olarak bilinen Hümeyra, Avrupa Yakası dizisi ve Babam ve Oğlum filmi sayesinde yeni kuşaklarca da tanınmıştır. Son olarak "Unutursam Fısılda" adlı filmde Ayperi karakterininin yaşlı halini canlandırmıştır.

Müzisyen olarak tanındığı 1970'lerde "Kördüğüm", "Sessiz Gemi", "Otuzbeş Yaş" gibi şarkıları büyük hit oldu. Daha sonra popüler çizginin dışında, "Tutkulardan İntihar", "Beyhude" gibi albümler de yaptı.