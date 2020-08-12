ATV'nin bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinde "İffet" karakteriyle hafızalara kazınan Hümeyra hayatının acı haberini aldı. Oğlu Sadık Bigat'ın ölümüyle yıkılan usta müzisyen ve oyuncu Hümeyra'nın evlilikleri, çocukları gibi hayatına dair tüm bilgiler merak konusu oldu ve gündemde araştırılmaya başlandı. İşte Hümeyra kimdir, oğlu neden öldü? Sorusunun yanıtı…
HÜMEYRA'NIN OĞLU SADIK BİGAT NEDEN ÖLDÜ?
İki gündür oğlu Sadık'tan haber alamadığı için dairesine gidip kapıyı açtıran sanatçının, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen 47 yaşındaki Bigat'ın, yarın defnedileceği belirtildi.
HÜMEYRA KİMDİR?
Hümeyra Akbay 5 Ekim 1947'de istanbul'da dünyaya geldi. 1970'lerden bu yana müzisyen ve oyuncu olarak bilinen Hümeyra, Avrupa Yakası dizisi ve Babam ve Oğlum filmi sayesinde yeni kuşaklarca da tanınmıştır. Son olarak "Unutursam Fısılda" adlı filmde Ayperi karakterininin yaşlı halini canlandırmıştır.
Müzisyen olarak tanındığı 1970'lerde "Kördüğüm", "Sessiz Gemi", "Otuzbeş Yaş" gibi şarkıları büyük hit oldu. Daha sonra popüler çizginin dışında, "Tutkulardan İntihar", "Beyhude" gibi albümler de yaptı.
Önce tiyatro, sonra televizyon, en son da Talihli Amele adlı filmle sinema oyunculuğuna başladı. Ferhan Şensoy'un "Ortaoyuncular" ekibiyle 1985 yılında "İçinden Tramvay Geçen Şarkı" da rol aldı. 1986'da Asiye Nasıl Kurtulur? filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal Ödülü kazanmıştır. 10. İstanbul Uluslararası Sinema Tarih Buluşması'nın geleneksel onur ödülü "Işık Saçan Apollon" 2007 yılında kendisine verilmiştir.
Evlilikleri :
1. Evliliği : İlk evliliğini 18 yaşındayken Haluk Aşkın'la yaptı.
2. Evliliği : İkinci evliliğini 19 Ekim 1971 tarihinde Fikret Hakan'la yaptı. 30 gün evli kaldılar.
3. Evliliği : 1972 yılında Mithat Bigat ile evlendi. 11 Mart 1973'te oğlu Sadık dünyaya geldi.
4. Evliliği : 1981 yılında Ömer Kavur ile evlendi.
5. Evliliği : 1999 ABD'li caz piyanisti Jimmy