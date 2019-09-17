Sosyete ve magazin dünyasını karıştıran dedikodu! Skandallar kraliçesi sahnede...

Bilmeceye dönen evliliğiyle eleştirilse de muhteşem yorumuna kimsenin lafı yok... Sesi kadar kıyafetlerine yaptığı dudak uçuklatan harcamaları ve lüks yaşantısıyla sürekli gündem olan kadın şarkıcı, şöhret olduğu günden beri birçok isimle aşk yaşadı. Başından iki evlilik geçti; ancak ikisi de kısa sürdü. 45 yaşındaki şarkıcının son evliliği ise adeta bir yılan hikayesine döndü. Sahne dışındaki hayatını adeta bir fanus içerisinde ve gözlerden uzak yaşayan kadın şarkıcı, şimdilerde ise şok bir dedikodunun baş kahramanı... Adeta bir şehir efsanesine dönen dedikoduya göre güzel şarkıcı, Türkiye'nin ünlü bir ailesine mensup bir sosyetikle arkadaş oldu.

GÜVENLİK ÇEMBERİ...

Yaz aylarında Bodrum'da tatil yapan hatta birlikte lüks bir guletle mavi tura da çıkan bu iki kadının arkadaşlığı, farklı bir boyuta geçti. Sosyetik genç kadınla arasında arkadaşlıktan öte duygusal bir bağ olduğu konuşulan şarkıcımız, bu dedikodunun yayıldığını bir süre önce öğrendi. Geçtiğimiz günlerde Antalya'da konser veren şarkıcı, kendisiyle kente giden sosyetikle fotoğrafları çekilmesin diye otelde güvenlik çemberi oluşturdu...

KULAKTAN KULAĞA YAYILDI!





HERKES BUNU KONUŞUYOR

Şu sıralar cemiyet hayatından tutun da en ünlü şarkıcılara kadar herkes bu dedikoduyu konuşuyor. Muhteşem sesinden lüks hayatına kadar her şeyiyle gündem olan kadın şarkıcının, çok ünlü bir ailenin ferdiyle sürekli yan yana olması dedikodu kazanını iyice kaynattı. Herkesin dilinde kadın şarkıcı ile sosyetiğin, Bodrum'da yaptığı tatili ve çıktıkları tekne turu var...